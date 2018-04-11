 Welt: Німецькі депутати з правопопулістської АдН поїдуть до Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Welt: Німецькі депутати з правопопулістської АдН поїдуть до Криму

Група депутатів від німецької правопопулістської партії АдН поїде до Криму на Ялтинський економічний форум. Це виданню Welt підтвердив представник політсили. У партії наголошують, що поїздка матиме приватний характер.

Кримське узбережжя (архівне фото)

Кримське узбережжя (архівне фото)

Група депутатів Бундестагу з представників німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) поїде до анексованого Росією Криму для участі в економічному форумі. Це підтвердив депутат Бундестагу від АдН Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) у відповідь на запит видання Welt, повідомляє газета у п'ятницю, 13 квітня. За словами політика, поїздка та участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі, який відбудеться 19-21 квітня, буде "приватною". Які ще політики увійдуть до групи, що відвідає Крим, поки невідомо.

"Як члену комітету зі економічної співпраці та розвитку для мене надзвичайно важливою є економічна кооперація як центральна складова німецько-російських відносин. Торгівля об'єднує людей і допомагає долати конфлікти", - пояснив Фронмаєр свою позицію.

DW.COM

Поїздка депутатів з "Альтернативи для Німеччини" до Криму завершується у п'ятницю, 9 лютого. Російські та німецькі ЗМІ висвітлювали її по-різному. DW з'ясувала, що писала німецька преса. (09.02.2018)

Офіційний Берлін нагадує про невизнання анексії Криму світовою спільнотою. Речник німецького уряду розкритикував поїздку кількох депутатів від "Альтернативи для Німеччини" до Криму. (05.02.2018)

Троє депутатів місцевого рівня від партії "Альтернатива для Німеччини" вирушили до Криму. Посол України пригрозила "правовими наслідками". (04.02.2018)

Запрошення взяти участь у форумі отримав також представник Лівої партії, депутат Бундстагу Александер Ной (Alexander Neu), але він до Криму не поїде. Це підтвердив сам депутат на запит Welt. Речниця фракції Лівих у німецькому парламенті також заявила, що жоден їхній депутат не поїде до Ялти.

Як зазначається, раніше організатори форуму поширили прес-реліз, у якому прогнозувалася участь у заході великої делегації з Німеччини та Австрії у складі "понад 50 політиків, представників економіки, громадянського суспільства та експертів".

Нагадаємо, на початку лютого група з восьми депутатів земельних парламентів, представників АдН, також здійснила поїздку до анексованого Криму, що спричинило обурення як з боку України, а також критику з боку Німеччини.
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