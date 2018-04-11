Welt: Німецькі депутати з правопопулістської АдН поїдуть до Криму

Група депутатів Бундестагу з представників німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) поїде до анексованого Росією Криму для участі в економічному форумі. Це підтвердив депутат Бундестагу від АдН Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) у відповідь на запит видання Welt, повідомляє газета у п'ятницю, 13 квітня. За словами політика, поїздка та участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі, який відбудеться 19-21 квітня, буде "приватною". Які ще політики увійдуть до групи, що відвідає Крим, поки невідомо.

"Як члену комітету зі економічної співпраці та розвитку для мене надзвичайно важливою є економічна кооперація як центральна складова німецько-російських відносин. Торгівля об'єднує людей і допомагає долати конфлікти", - пояснив Фронмаєр свою позицію.

Запрошення взяти участь у форумі отримав також представник Лівої партії, депутат Бундстагу Александер Ной (Alexander Neu), але він до Криму не поїде. Це підтвердив сам депутат на запит Welt. Речниця фракції Лівих у німецькому парламенті також заявила, що жоден їхній депутат не поїде до Ялти.

Як зазначається, раніше організатори форуму поширили прес-реліз, у якому прогнозувалася участь у заході великої делегації з Німеччини та Австрії у складі "понад 50 політиків, представників економіки, громадянського суспільства та експертів".

Нагадаємо, на початку лютого група з восьми депутатів земельних парламентів, представників АдН, також здійснила поїздку до анексованого Криму, що спричинило обурення як з боку України, а також критику з боку Німеччини.

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