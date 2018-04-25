Welt: Мігранти у ФРН становлять 8,5 відсотка підозрюваних у правопорушеннях

Минулого року мігранти становили 8,5 відсотка усіх підозрюваних у скоєнні правопорушень у Німеччині. Про це в суботу, 28 квітня, пише видання Die Welt з посиланням на поки неопубліковані дані поліцейської кримінальної статистики. Офіційно ці дані будуть оприлюднені 8 травня. Загалом у 2017 році мігранти фігурували у 167268 правопорушеннях. Згідно з цими даними, вони також частіше ставали жертвами тілесних ушкоджень.

У поліцейській статистиці до мігрантів зараховують шукачів притулку, осіб, яким відмовили у притулку, але які досі тимчасово перебувають в Німеччині, нелегальних мігрантів, біженців, яких розподілили за міжнародними програмами. На відміну від аналогічної статистики в попередні роки, в 2017-му до мігрантів включили також визнаних біженців, зокрема і політично переслідуваних, тому порівнювати цифри з 2016 роком досить складно.

За видами злочинів, то серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок частка мігрантів найвища - 31,4 відсотка. Серед підозрюваних у скоєнні злочинів сексуального характеру мігранти становлять 15,9 відсотка, тяжких тілесних ушкоджень - 15,2 відсотка, пограбувань - 15,1 відсотка, квартирних крадіжок - 10,7 відсотка. Правопорушення, пов'язані з нелегальним перебуванням в Німеччині, до цієї статистики не включено.

Особи, які підпадають під категорію мігрантів, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, становлять два відсотки населення ФРН. Серед підозрюваних мігрантів найбільше - сирійців, які є найчисельнішою групою серед цієї категорії.