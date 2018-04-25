 Welt: Мігранти у ФРН становлять 8,5 відсотка підозрюваних у правопорушеннях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Welt: Мігранти у ФРН становлять 8,5 відсотка підозрюваних у правопорушеннях

Статистика поліції за 2017 рік свідчить, що найвища частка мігрантів серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок - 31.4 відсотка.

8 травня німецька поліція опублікує статистику злочинів за 2017 рік

8 травня німецька поліція опублікує статистику злочинів за 2017 рік

Минулого року мігранти становили 8,5 відсотка усіх підозрюваних у скоєнні правопорушень у Німеччині. Про це в суботу, 28 квітня, пише видання Die Welt з посиланням на поки неопубліковані дані поліцейської кримінальної статистики. Офіційно ці дані будуть оприлюднені 8 травня. Загалом у 2017 році мігранти фігурували у 167268 правопорушеннях. Згідно з цими даними, вони також частіше ставали жертвами тілесних ушкоджень.

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У 2017 році в Німеччині зафіксовано найбільше за останні 25 років падіння рівня злочинності, повідомляє тижневик Welt am Sonntag. (22.04.2018)

Більше шести сотень турецьких високопоставлених чиновників шукають притулку в ФРН, повідомляють ЗМІ. Клопотання подають на тлі непростої ситуації в Туреччині. (14.10.2017)

У поліцейській статистиці до мігрантів зараховують шукачів притулку, осіб, яким відмовили у притулку, але які досі тимчасово перебувають в Німеччині, нелегальних мігрантів, біженців, яких розподілили за міжнародними програмами. На відміну від аналогічної статистики в попередні роки, в 2017-му до мігрантів включили також визнаних біженців, зокрема і політично переслідуваних, тому порівнювати цифри з 2016 роком досить складно.

За видами злочинів, то серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок частка мігрантів найвища - 31,4 відсотка. Серед підозрюваних у скоєнні злочинів сексуального характеру мігранти становлять 15,9 відсотка, тяжких тілесних ушкоджень - 15,2 відсотка, пограбувань - 15,1 відсотка, квартирних крадіжок - 10,7 відсотка. Правопорушення, пов'язані з нелегальним перебуванням в Німеччині, до цієї статистики не включено.

Особи, які підпадають під категорію мігрантів, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, становлять два відсотки населення ФРН. Серед підозрюваних мігрантів найбільше - сирійців, які є найчисельнішою групою серед цієї категорії.
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Як Берлін бореться з кишеньковими злодіями (02.03.2017)

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Як Берлін бореться з кишеньковими злодіями (02.03.2017)  

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