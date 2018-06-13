 VW в Німеччині повинен сплатити мільярд євро штрафу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

VW в Німеччині повинен сплатити мільярд євро штрафу

Німецький автоконцерн покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів. Відповідне рішення ухвалила прокуратура Брауншвейга.

Volkswagen

Німецький автомобільний концерн Volkswagen має cплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами. Концерн в середу, 13 червня, погодився з відповідним рішенням прокуратури німецького міста Брауншвейга.

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Керівник концерну Audi Руперт Штадлер має статус обвинуваченого у справі, повідомили у прокуратурі Мюнхена. Йому закидають шахрайство, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди. (11.06.2018)

Утім, США не очікують, що Мартін Вінтеркорн постане перед американським судом. Щодо екс-глави VW іде слідство й у Німеччині. (04.05.2018)

В результаті неналежного нагляду за відділом з розвитку двигунів у світі було продано близько 10,7 мільйона ​​автомобілів концерну з дизельними двигунами з незаконним програмним забезпеченням, дійшла висновку прокуратура. Представники концерну висловили сподівання, що завершення справи "позитивно вплине на інші юридичні процедури, що проводяться в Європі щодо Volkswagen". Автоконцерн відмовляється від будь-яких подальших правових кроків, "визнає свою відповідальність" і зобов'язується протягом шести тижнів з дня ухвалення рішення переказати суму штрафу до бюджету федеральної землі Нижня Саксонія, де у Вольфсбурзі розташована штаб-квартира і головний завод Volkswagen.

Історія дизельного скандалу

Внаслідок ініційованих владою США у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кількох мільйонах проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювання тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. "Дизельний скандал" спричинив масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних невідповідностей.

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