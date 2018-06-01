Volkswagen планує відкрити в Китаї три нових автозаводи

Флагман автомобільної галузі Німеччини концерн Volkswagen (VW) має намір відкрити в Китаї три нових заводи. Про це в суботу, 2 червня, повідомило інформаційне агентство dpa з посиланням на дані, опубліковані в призначеному для співробітників VW інформаційному бюлетені.

Заплановані спільні підприємства FAW-VW в містах Циндао, Тяньцзінь і в міському окрузі Фошань допоможуть VW розширити присутність на місцевому ринку електромобілів, сподіваються у Volkswagen.

Упродовж наступних 7-8 років Volkswagen Group China має намір вивести на китайський ринок 40 моделей автомобілів з електродвигуном, які вироблятимуться в КНР. З 2025 року планується випускати не менше 1,5 мільйона електрокарів щороку.

Раніше VW і його китайські партнери оголосили намір інвестувати до кінця 2022 року близько 15 мільярдів євро в розробку електромобілів і систем автономного керування. Крім того, VW спільно з китайським автовиробником JAC представив модель електромобіля під маркою Sol для місцевого ринку.