 Volkswagen планує відкрити в Китаї три нових автозаводи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

Volkswagen планує відкрити в Китаї три нових автозаводи

Німецький автоконцерн планує збільшення присутності на ринку КНР. Впродовж наступних 7-8 років VW має намір вивести на китайський ринок 40 моделей електрокарів, які виготовлятимуть в цій країні.

VW планує збільшити присутність на китайському ринку

VW планує збільшити присутність на китайському ринку

Флагман автомобільної галузі Німеччини концерн Volkswagen (VW) має намір відкрити в Китаї три нових заводи. Про це в суботу, 2 червня, повідомило інформаційне агентство dpa з посиланням на дані, опубліковані в призначеному для співробітників VW інформаційному бюлетені.

Заплановані спільні підприємства FAW-VW в містах Циндао, Тяньцзінь і в міському окрузі Фошань допоможуть VW розширити присутність на місцевому ринку електромобілів, сподіваються у Volkswagen.

Упродовж наступних 7-8 років Volkswagen Group China має намір вивести на китайський ринок 40 моделей автомобілів з електродвигуном, які вироблятимуться в КНР. З 2025 року планується випускати не менше 1,5 мільйона електрокарів щороку.

Раніше VW і його китайські партнери оголосили намір інвестувати до кінця 2022 року близько 15 мільярдів євро в розробку електромобілів і систем автономного керування. Крім того, VW спільно з китайським автовиробником JAC представив модель електромобіля під маркою Sol для місцевого ринку.

  • Фольксваґен-Жук і нацисти

    "Жук", якого любили всі

    Народний автомобіль фюрера

    Масштабний проект зі створення народного автомобіля для німців: на фотографії - Гітлер та прототип Volkswagen Typ 1 під час закладання фундаменту автозаводу біля міста Фаллерслебен 26 травня 1938 року. Саме зі створення цієї моделі конструктора Фердінанда Порше почалась ера відомого на увесь світ автомобільного бренду.

  • Трансформація Жука у військовий джип

    "Жук", якого любили всі

    Трансформація у військовий джип

    Після початку Другої світової війни потреби армії стали пріоритетними: для воєнних операцій Гітлера на основі цивільних "Жуків" почали випускати військові машини підвищеної прохідності. 950-тикілограмовий легкий позашляховик не раз показував свою цінність на фронті. На цій фотографіїі: під час російської кампанії генерал Гассо фон Мантойфель виштовхує VW Typ 82 з багнюки.

  • Мільйон Жуків

    "Жук", якого любили всі

    Знову є чим пишатися

    Усього через 10 років після завершення Другої світової, 5 серпня 1955 року, з конвеєра заводу Volkswagen в Вольфсбурзі зійшов мільйонний "Жук". Автомобіль із заокругленним кузовом та опозитним чотирициліндровим двигуном став символом німецького економічного дива.

  • Тато, мама, дитина і Жук

    "Жук", якого любили всі

    Тато, мама, дитина і "Жук"

    Ідея народного автомобіля, - надійного, недорогого та здатного вмістити чотирьох людей, - зародилася ще на початку ери автомобілебудування. У 60-ті роки мрія багатьох сімей нарешті стала реальністю. Модель VW 1200 навіть обладнали люком на даху. Він давав відчуття літньої свіжості в салоні у часи, коли автомобільних кондиціонерів ще не було.

  • Жук тягне плуг

    "Жук", якого любили всі

    З асфальту - в поле

    Його проектували зовсім не як трактор, проте "Жук" добре показав себе навіть у аграрній сфері. Завдяки задньому приводу він завзято роз'їжджав полями та перебрав на себе усю важку сільську роботу в 50-х роках. Наприклад, ось з таким причіпним плугом, як на фото.

  • Останній німецький Жук

    "Жук", якого любили всі

    "Жук" зупиняється

    Завершення цілої ери: 1 липня 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Його порядковий номер був 11 916 519. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі.

  • Мексиканський весільний Жук

    "Жук", якого любили всі

    З голови до ніг призначений для любові

    Viva el Vocho! Нехай живе мексиканський "Жук"! В місті Пуебла їх збирали аж до 30 липня 2003 року. Співробітники "Фольксваґен Мексика", які вирішували одружитися, їхали на церемонію у весільному "Жуку" з кованим, наче біле мереживо, корпусом.

  • Повернення Жука в Бразилію

    "Жук", якого любили всі

    Повернення в Бразилію

    Ностальгія за улюбленою моделлю охопила цілу країну: 1993 року президент Бразилії Ітамар Франко (ліворуч на фото) наказав поновити виробництво "Жука". В період між 1959 та 1986 роками в Бразилії зібрали майже 3,3 мільйони "Мурашок" ("Fusca") - під такою назвою в цій країні виробляли відому модель. З 1993 по 1996 з конвеєрів з'їхало ще 46 тисяч цих автомобілів.

  • У Єгипті Жуки ще й досі на ходу

    "Жук", якого любили всі

    Від народного до всесвітнього автомобіля

    В інших країнах, зокрема в ПАР, Бельгії, Австралії та Індонезії, виробництво "Жука" з родини Volkswagen продовжилось. З народного автомобіля для німців він перетворився на машину для всіх: по цілому світі було замовлено і продано майже 22 мільйони екземплярів цієї моделі. А в багатьох країнах, наприклад, у Єгипті, "Жуки" ще й досі на ходу.

  • Сучасний Жук у стилі ретро

    "Жук", якого любили всі

    Погляд на небо

    Для фанатів та поціновувачів славетної моделі: 1998 року Volkswagen випустив на ринок "Нового Жука" (Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро має точнісінько таки "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердінанда Порше. Проте вартість та кінські сили виходять далеко за межі базової вартості класичної моделі.

  • Заіржавілий Жук

    "Жук", якого любили всі

    Старе кохання таки згасає

    Свіжа зелень на старому металі: на території Баварського центру розвитку виноградарства та садівництва поблизу міста Марґетсгехгайм декоративні рослини в'ються по іржавому корпусу старого "Жука". Вперед, у зелене майбутнє!

    Автор: Астрід Пранґе, Юлія Куценко


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