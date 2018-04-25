UNICEF: 200 тисяч дітей відвідують школу у зоні бойових дій на Донбасі

Двісті тисяч школярів змушені вчитися у військовому середовищі на тлі бойових дій на сході України, повідомляють в Дитячому фонді ООН (UNICEF).

"Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів. Система освіти на сході України знаходиться під перехресним вогнем вже більше чотирьох років", - наголосила глава представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс.

Як повідомляє організація, за останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл. Зокрема, протягом останніх 16 місяців - щонайменше 45 шкіл.

"UNICEF та партнери зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти і об'єкти збройних груп розміщувалися в межах 500 метрів від дитячих садків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в кількох метрах від навчальних закладів. Крім цього, з початку конфлікту пошкодження отримали ще 700 шкіл на сході України", - йдеться у повідомленні Дитячого фонду ООH, поширеному у суботу, 5 травня.

У UNICEF відзначили, що загрозою для дітей є розташовані по обидва боки лінії розмежування на Донбасі військові об'єкти, зокрема, склади боєприпасів і контрольно-пропускні пункти.

"Діти бояться обстрілів, і вчителі намагаються заспокоювати їх, але це дуже важко. Дітям важко впоратися з цим, тому що вони нервують і переживають стрес" - розповіла директорка школи № 2 у місті Красногорівка Олена Михацька.

З початку навчального року у UNICEF спостерігали шість випадків, коли колишні будівлі шкіл були зайняті військовими.