 UNICEF: 200 тисяч дітей відвідують школу у зоні бойових дій на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

UNICEF: 200 тисяч дітей відвідують школу у зоні бойових дій на Донбасі

Вікна у школах закладені мішками з піском, у підвалах шкіл обладнані бомбосховища - в таких умовах вчаться 200 тисяч школярів на Сході України, повідомляють в UNICEF.

Попри бойові дії діти продовжують навчатися

Попри бойові дії діти продовжують навчатися

Двісті тисяч школярів змушені вчитися у військовому середовищі на тлі бойових дій на сході України, повідомляють в Дитячому фонді ООН (UNICEF).

"Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів. Система освіти на сході України знаходиться під перехресним вогнем вже більше чотирьох років", - наголосила глава представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс.

Як повідомляє організація, за останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл. Зокрема, протягом останніх 16 місяців - щонайменше 45 шкіл.

"UNICEF та партнери зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти і об'єкти збройних груп розміщувалися в межах 500 метрів від дитячих садків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в кількох метрах від навчальних закладів. Крім цього, з початку конфлікту пошкодження отримали ще 700 шкіл на сході України", - йдеться у повідомленні Дитячого фонду ООH, поширеному у суботу, 5 травня.

DW.COM

За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей. (24.01.2018)

Через мінні поля, в обхід блокпостів - саме так ходили до школи близько 100 дітей прифронтового Донбасу ще півтора роки тому. Чи змінилася ситуація? Репортаж DW з Донецької області. (16.04.2018)

У UNICEF відзначили, що загрозою для дітей є розташовані по обидва боки лінії розмежування на Донбасі військові об'єкти, зокрема, склади боєприпасів і контрольно-пропускні пункти.

"Діти бояться обстрілів, і вчителі намагаються заспокоювати їх, але це дуже важко. Дітям важко впоратися з цим, тому що вони нервують і переживають стрес" - розповіла директорка школи № 2 у місті Красногорівка Олена Михацька.

З початку навчального року у UNICEF спостерігали шість випадків, коли колишні будівлі шкіл були зайняті військовими.
Дивитись відео 02:48

До школи через лінію фронту (05.04.2018)

Аудіо й відео до теми

До школи через лінію фронту (05.04.2018)  

Також за темою

Ukraine Kämpfe in der Ostukraine in Awdijiwka | Kind vor Ruine

ООН нарахувала мільйон нужденних дітей на Донбасі 17.02.2017

Дитячий фонд ООН заявив, що число дітей, які потребують допомоги на Донбасі, за рік зросло майже вдвічі.

Syrien Aleppo - Mitglieder der Civil Defense retten Kinder nach Luftangriff

ЮНІСЕФ: 100 тисяч дітей в Алеппо перебувають у небезпеці 26.09.2016

Дитячий фонд ООН повідомляє про 100 тисяч дітей, які опинилися у гострій небезпеці в Алеппо, та закликає припинити авіаудари по місту. Масовані бомбардування продовжуються і в понеділок.

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

Дедалі більше працівників у Німеччині мають понад одного роботодавця

У ФРН дедалі більше людей мають понад одну роботу

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  