 Twitter закликав усіх користувачів змінити паролі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Twitter закликав усіх користувачів змінити паролі

Twitter наголошує, що сам знайшов помилку та виправив її. Даних про витік паролів користувачів немає, зазначають у компанії.

Любителям поцвірінькати краще змінити пароль

Любителям "поцвірінькати" краще змінити пароль

Соцмережа мікроблогів Twitter у ніч на п'ятницю, 4 травня, надіслала своїм користувачам лист із закликом змінити свої паролі. У заяві компанії йдеться, що вона виявила "баг" у системі зберігання паролів підписників - через технічну помилку вони опинились у внутрішній мережі компанії в незахищеній формі. За даними Twitter, жодних відомостей про можливий витік даних користувачів, кількість яких перевищує 300 мільйонів людей, немає. 

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"Про всяк випадок, ми просимо вас подумати про зміну вашого пароля на всіх сервісах, де ви його використовували", - ідеться в заяві. Компанія наголошує, що сама виявила проблему та вже вирішила її. Вразливість знайшли кілька тижнів тому, зазначає Reuters з посиланням на власні джерела.

Безпека користувачів інтернету та соцмереж дедалі частіше потрапляє у новини. Триває скандал навколо даних 50 мільйонів користувачів Facebook, які потрапили до компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа у США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами. У розпал скандалу з витоком даних дедалі більше людей очікують посилення захисту приватності у соцмережах.

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