Twitter закликав усіх користувачів змінити паролі

Соцмережа мікроблогів Twitter у ніч на п'ятницю, 4 травня, надіслала своїм користувачам лист із закликом змінити свої паролі. У заяві компанії йдеться, що вона виявила "баг" у системі зберігання паролів підписників - через технічну помилку вони опинились у внутрішній мережі компанії в незахищеній формі. За даними Twitter, жодних відомостей про можливий витік даних користувачів, кількість яких перевищує 300 мільйонів людей, немає.

"Про всяк випадок, ми просимо вас подумати про зміну вашого пароля на всіх сервісах, де ви його використовували", - ідеться в заяві. Компанія наголошує, що сама виявила проблему та вже вирішила її. Вразливість знайшли кілька тижнів тому, зазначає Reuters з посиланням на власні джерела.

Безпека користувачів інтернету та соцмереж дедалі частіше потрапляє у новини. Триває скандал навколо даних 50 мільйонів користувачів Facebook, які потрапили до компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа у США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами. У розпал скандалу з витоком даних дедалі більше людей очікують посилення захисту приватності у соцмережах.