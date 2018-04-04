 The Sunday Times: Скрипалю і його дочці запропонують переїхати до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

The Sunday Times: Скрипалю і його дочці запропонують переїхати до США

Британська розвідка знайшла спосіб уберегти Сергія Скрипаля та його доньку від нових атак - можливо, їм буде запропоновано почати нове життя в США з новими іменами. Переговори з ЦРУ вже ведуться, пише The Sunday Times.

Юлія та Сергій Скрипалі (архівне фото)

Юлія та Сергій Скрипалі (архівне фото)

Колишньому подвійному агенту Сергію Скрипалю і його доньці, що стали жертвами отруєння в Великобританії, запропонують переїхати в США, Канаду, Австралію або Нову Зеландію і жити під новими іменами. Про це в неділю, 8 квітня, пише газета The Sunday Times, посилаючись на джерела в британській розвідці.

Цей захід дозволить уберегти подвійного агента і його дочку від нових атак, вважають в МІ-6, де, за інформацією видання, вже провели переговори з ЦРУ про майбутнє Скрипаля. Юлія і Сергій Скрипалі перебувають у лікарні в Солсбері. Той факт, що Юлія Скрипаль відкинула пропозицію російського посольства про консульську підтримку переконав британців, що вона готова до життя на Заході, пише видання.

Скрипаль не приймає гостей

Напередодні Лондон пояснив причину відмови у візі племінниці Скрипаля, яка хотіла відвідати родичів. Виходячи з повідомлення про відмову, яке перебуває у розпорядженні російської служби BBC, консула збентежила мета візиту Вікторії Скрипаль - відвідування родичів. Як вказується в листі з консульського відділу, немає впевненості в тому, що Юлія Скрипаль хоче візиту своєї двоюрідної сестри.

Посольство Росії в Лондоні вже прокоментувало відмову на своїй сторінці в Facebook, назвавши її політично вмотивованою.

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