The Guardian: Захід може обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН

Країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії. Ідеться про резолюцію "Єдність заради миру", ухвалену в 1950 році. Цей документ ухвалювали на той випадок, якщо Радбез ООН не зможе реалізовувати свої повноваження у сфері безпеки через суперечки постійних членів, пише в вівторок, 24 квітня, британська газета The Guardian.

За даними видання, резолюція дозволяє дев'ятьом із 15 членів Ради безпеки ООН обійти вето та винести будь-яке питання на загальне голосування в Генасамблеї ООН, яка нараховує 193 держави-члени. Для ухвалення рішення необхідні дві третини голосів Генасамблеї.

Досі Росія 11 разів користувалася правом вето в Радбезі ООН, блокуючи проекти резолюцій щодо Сирії. Активність держав Заходу посилилася після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, яка відбулася в ніч на 7 квітня. За даними гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами на місто. Десятки людей загинули, а ще сотні звернулися до лікарень.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку, називають її "інсценуванням" і провокацією. США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетних ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Росія різко розкритикувала ці дії. Країни Заходу закидають Росії та Сирії знищення слідів хімічної атаки в Думі та перешкоджання роботі експертів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які мають розслідувати атаку.

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