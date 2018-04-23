The Guardian: Захід може обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН

Країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії. Ідеться про резолюцію "Єдність заради миру", ухвалену в 1950 році. Цей документ ухвалювали на той випадок, якщо Радбез ООН не зможе реалізовувати свої повноваження у сфері безпеки через суперечки постійних членів, пише в вівторок, 24 квітня, британська газета The Guardian.
За даними видання, резолюція дозволяє дев'ятьом із 15 членів Ради безпеки ООН обійти вето та винести будь-яке питання на загальне голосування в Генасамблеї ООН, яка нараховує 193 держави-члени. Для ухвалення рішення необхідні дві третини голосів Генасамблеї.
Досі Росія 11 разів користувалася правом вето в Радбезі ООН, блокуючи проекти резолюцій щодо Сирії. Активність держав Заходу посилилася після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, яка відбулася в ніч на 7 квітня. За даними гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами на місто. Десятки людей загинули, а ще сотні звернулися до лікарень.
Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку, називають її "інсценуванням" і провокацією. США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетних ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Росія різко розкритикувала ці дії. Країни Заходу закидають Росії та Сирії знищення слідів хімічної атаки в Думі та перешкоджання роботі експертів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які мають розслідувати атаку.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Звернення Трампа до нації
Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Три об'єкти атак
Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Жорсткіший удар
Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Кілька потерпілих
Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Відповідно до національних інтересів Великобританії
Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Російські об'єкти не постраждали
Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Дамаск перетнув "червону лінію"
"Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Хто і як завдавав ударів
США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Канцлерка Німеччини підтримала атаку
Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.