 Tesla та SpaceX видалили Facebook-сторінки на знак протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Tesla та SpaceX видалили Facebook-сторінки на знак протесту

Сторінки компаній Ілона Маска Tesla та SpaceX стали недоступними в соціальній мережі Facebook. У такий спосіб бізнесмен-візіонер відреагував на скандал навколо витоку даних користувачів соцмежері.

Ілон Маск видалив Facebook-сторінки компаній Tesla та SpaceX

Стосунки між Ілоном Маском (п) та Марком Цукербергом (л) і раніше були не найкращими

Американський підприємець та візіонер Ілон Маск видалив з соціальної мережі Facebook аккаунти належних йому компаній Tesla та SpaceX. У ніч на суботу, 24 березня, Facebook-сторінки обох підприємств Маска стали недоступними. У такий спосіб бізнесмен відреагував на нещодавній скандал навколо компанії Cambridge Analytica та витоку даних користувачів соцмережі Facebook.

Раніше один із творців меседжера для смартфонів WhatsApp Брайан Актон запустив у соціальній мережі Twitter кампанію #deletefacebook. Під час дискусії користувачів Twitter щодо Facebook, до якої приєднався й Маск, один із учасників закликав візіонера видалити Facebook-сторінку аерокосмічної компанії Маска SpaceX. Бізнесмен здивувався, що його компанія взагалі має таку сторінку й погодився видалити її. Згодом йому вказали й на наявність Facebook-акаунту компанії Tesla. Маск пообіцяв знищити й його, визнавши, що той і так "нудний".

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Відносини між Маском та інтернет-компанією Facebook Inc. Марка Цукерберга й до того були не найкращими. 2016 року під час вибуху ракети SpaceX було втрачено супутник, створений за участю Facebook. Тоді Цукерберг не приховував свого розчарування. А торік між Маском та Цукербергом спалахнула суперечка щодо небезпек штучного інтелекту, зокрема програм, що спроможні навчатися самотужки. В одному з дописів у Twitter Маск закинув Цукербергу, що той має "обмежене уявлення про це питання".

Інші компанії теж відвертаються від Facebook

Унаслідок скандалу з Facebook розробник інтернет-браузера Firefox - компанія Mozilla - заявила про припинення розміщення реклами в соціальній мережі. Така політика триватиме доти, доки Facebook не покращить налаштування щодо безпеки даних користувачів, наголосили в Mozilla, передає інформагенція dpa.

Американський розробник музичної техніки Sonos пішов іще далі, оголосивши тижневе призупинення розміщення реклами не лише в Facebook, а також і на таких платформах, як Instagram, Google та Twitter.

Тим часом американське ділове видання The Wall Street Journal повідомило, посилаючись на власні джерела, що керівництво Facebook намагається вмовити рекламні агентства не переривати співпрацю. Саме надходження від реклами є головним джерелом прибутків Facebook.

Скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Напередодні керівник Facebook Inc.

Скандал навколо Facebook: Цукерберг визнав "помилки"Цукерберг визнав  те, що компанія "припустилася помилок". У Facebool також повідомили, що розпочали в зв'язку зі скандалом відповідне розслідування.
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