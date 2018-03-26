 Tesla відкликає 123 тисячі автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Tesla відкликає 123 тисячі автомобілів

Наймастабніше відкликання автомобілів в історії Tesla пов'язане з потенційною корозією болтів у гідропідсилювачі керма. Воно стосується власників електромобіля Model S, які мешкають у холодному кліматі.

Tesla Fahrassistent (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії, йдеться у повідомленні Tesla, надісланому клієнтам у четвер, 29 березня.

DW.COM

Американська компанія-виробник електрокарів Tesla Motors зуміла істотно наростити обсяги продажів у другому кварталі поточного року. Це призвело до підвищення курсу акцій компанії на торгах у Нью-Йоркській біржі. (03.08.2017)

Збитки Tesla у четвертому кварталі 2016 року становили 121 мільйон доларів США. Компанія сподівається покращити фінансові показники завдяки запуску нової моделі Model 3. (23.02.2017)

Виробник автомобілів помітив, що корозія вражає болти гідропідсилювача керма у регіонах з холодним кліматом, що, своєю чергою, може завадити контролю над автомобілем. При цьому відкликаються лише моделі, вироблені до березня 2016 року. Компанія має намір замінити деталі керма у відкликаних автомобілях.

Серйозної небезпеки немає

У Tesla наголосили, що на даний час не було зафіксовано жодної аварії, причиною якої була б корозія. Також у компанії зазначили, що водії можуть користуватись автівкою до її відкликання, враховуючи, що для повороту керма може знадобитись більше зусиль.

Незважаючи на зростання обігу, компанія Tesla зазнає збитків. Так, у третьому кварталі 2017 року втрати становили 619 мільйонів доларів США (533 мільйони євро) - більше, ніж будь-коли протягом одного кварталу. Крім того, компанія не може досягнути заявлених обсягів виробництва бюджетної моделі електромобіля Model 3.

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    Автор: Ганна Бєднова


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