Tesla відкликає 123 тисячі автомобілів

Американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії, йдеться у повідомленні Tesla, надісланому клієнтам у четвер, 29 березня.

Виробник автомобілів помітив, що корозія вражає болти гідропідсилювача керма у регіонах з холодним кліматом, що, своєю чергою, може завадити контролю над автомобілем. При цьому відкликаються лише моделі, вироблені до березня 2016 року. Компанія має намір замінити деталі керма у відкликаних автомобілях.

Серйозної небезпеки немає

У Tesla наголосили, що на даний час не було зафіксовано жодної аварії, причиною якої була б корозія. Також у компанії зазначили, що водії можуть користуватись автівкою до її відкликання, враховуючи, що для повороту керма може знадобитись більше зусиль.

Незважаючи на зростання обігу, компанія Tesla зазнає збитків. Так, у третьому кварталі 2017 року втрати становили 619 мільйонів доларів США (533 мільйони євро) - більше, ніж будь-коли протягом одного кварталу. Крім того, компанія не може досягнути заявлених обсягів виробництва бюджетної моделі електромобіля Model 3.