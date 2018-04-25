Spiegel: Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності

У німецької армії серйозні проблеми з технічним оснащенням літаків. Як повідомляє видання Der Spiegel у середу, 2 травня, через технічні недоліки системи самозахисту лише з десяток зі 130 багатоцільових винищувачів Eurofighter Бундесверу готові до виконання завдань. А в реальних місіях можуть бути задіяні лише чотири, передає агенція dpa.

Зазначається, що через відсутність готових до бою літаків Німеччина не здатна виконувати свої зобов'язання перед НАТО. За ними Берлін має надавати Альянсу 82 військових літаки у кризових випадках. У Бундесвері підтверджують технічні складнощі, проте не називають конкретних цифр через державну таємницю. Речник армії каже, що над пошуком рішенням ведеться активна робота.

В оприлюдненому в лютому звіті німецького міноборони зазначалося про чималі проблеми із забезпеченням та готовністю техніки до дій. За цими даними, торік із флоту Бундесверу в 128 винищувачів Eurofighter у середньому лише 39 були готовими до використання. З 93 військових літаків Tornado загалом були придатні до експлуатації 26 бортів, з 72 транспортних гелікоптерів CH-53 могли використовуватися 16.

Це не перший сигнал про проблеми з оснащенням Бундесверу. На початку року уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) повідомив, що рейси армійських літаків до районів залучення військових спізнюються на кілька днів. Усі шість німецьких підводних човнів станом на кінець минулого року не використовувалися через несправності.