 Spiegel: Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Spiegel: Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності

Поганий технічний стан військових літаків ставить під питання виконання Німеччиною зобов'язань перед НАТО, ідеться в матеріалі тижневика Der Spiegel. У Бундесвері стримано підтверджують наявність проблеми.

Eurofighter Бундесверу в ангарі

Eurofighter Бундесверу в ангарі

У німецької армії серйозні проблеми з технічним оснащенням літаків. Як повідомляє видання Der Spiegel у середу, 2 травня, через технічні недоліки системи самозахисту лише з десяток зі 130 багатоцільових винищувачів Eurofighter Бундесверу готові до виконання завдань. А в реальних місіях можуть бути задіяні лише чотири, передає агенція dpa.

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Техніка німецької армії перебуває не у найкращому стані. Значна частина літаків та гелікоптерів не придатні до експлуатації, йдеться у звіті міноборони ФРН. (27.02.2018)

Німецькі військові літаки запізнюються, а підводні човни стоять з несправностями, повідомив уповноважений Бундсетагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс. (20.02.2018)

Зазначається, що через відсутність готових до бою літаків Німеччина не здатна виконувати свої зобов'язання перед НАТО. За ними Берлін має надавати Альянсу 82 військових літаки у кризових випадках. У Бундесвері підтверджують технічні складнощі, проте не називають конкретних цифр через державну таємницю. Речник армії каже, що над пошуком рішенням ведеться активна робота.

В оприлюдненому в лютому звіті німецького міноборони зазначалося про чималі проблеми із забезпеченням та готовністю техніки до дій. За цими даними, торік із флоту Бундесверу в 128 винищувачів Eurofighter у середньому лише 39 були готовими до використання. З 93 військових літаків Tornado загалом були придатні до експлуатації 26 бортів, з 72 транспортних гелікоптерів CH-53 могли використовуватися 16.

Це не перший сигнал про проблеми з оснащенням Бундесверу. На початку року уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) повідомив,  що рейси армійських літаків до районів залучення військових спізнюються на кілька днів. Усі шість німецьких підводних човнів станом на кінець минулого року не використовувалися через несправності.
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Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA

Посилання в інтернеті

Luftwaffe hat nur vier kampfbereite "Eurofighter"

Аудіо й відео до теми

Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA  

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