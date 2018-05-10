 SpaceX запустила оновлену версію ракети Falcon 9 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

SpaceX запустила оновлену версію ракети Falcon 9

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту телекомунікаційний супутник за допомогою оновленої ракети Falcon 9.

На космодромі на мисі Канаверал

Зворотній відлік часу до запуску ракети на космодромі на мисі Канаверал

Ракета-носій Falcon 9, розробка компанії Ілона Маска SpaceX, в п'ятницю, 11 травня, успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. Вона була обладнана оновленим розгінним блоком, готовим для можливого перевезення місій з екіпажем на орбіту. Ракета виводила бангладеський телекомунікаційний супутник Bangabandhu-1, повідомляє агенція новин Reuters.

Ідеться про модифікацію Block 5 ракети Falcon 9, яку компанія удосконалила якраз для багаторазового використання. О 22:14 за київським часом ракета з супутником масою 3,7 тонни стартувала з майданчика LC-39A Космічного центру Кеннеді.

Через дві з половиною хвилини відбулося розділення ступенів, а через вісім хвилин - перший ступінь приземлився на баржу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Другий ступінь продовжив політ для виведення супутника на геопереходну орбіту.

DW.COM

Ракета космічної компанії Ілона Маска Falcon-9 вивела на орбіту супутник Zuma. Мета та перебіг місії космічного апарата тримаються у секреті. (08.01.2018)

Нинішня адміністрація Білого дому обдумує приватизацію Міжнародної космічної станції, повідомляє видання The Washington Post. Плани Трампа зачіпають інтереси української ракетно-космічної галузі. (12.02.2018)

У компанії зазначають, що внесли чимало змін до конструкції ракети в порівнянні з попередніми модифікаціями. Рама Octaweb, на яку кріпляться двигуни першого ступеня, в новій версії не приварюється до внутрішніх конструкцій ракети, а кріпиться болтами. Передбачається, що це спростить міжполітне обслуговування. Крім того фахівці SpaceX допрацювали і двигуни Merlin - тепер вони видають на вісім відсотків більшу тягу.

Планується, що якомога більше деталей зможуть бути повторно використані. За оцінками американських ЗМІ, це може значно здешевити запуск, який нині коштує 50-60 мільйонів доларів. Це відповідає загалом амбітній меті Маска - спрощення польотів у космос та відправлення людини на Марс.

  • Falcon Heavy під час старту з мису Канаверал 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Falcon Heavy: космічний важковаговик

    Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX - найпотужніший з існуючих космічних апаратів, здатний вивести на навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу, а на орбіту Марса - до 16 тонн. У Falcon Heavy - три розгінні блоки від Falcon 9: всі вони технічно здатні повернутися на Землю. Запуск такої ракети коштує від 80 до 120 млн доларів, залежно від маси вантажу.

  • Старт Falcon Heavy з мису Канаверал, 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Форс-мажорні обставини

    Перший старт Falcon Heavy - 6 лютого 2018 року - відклали на кілька годин. Процес запуску з легендарної платформи LC 39-A, з якої в 1969 році відправився на Місяць "Apollo-11", транслювали наживо. Два розгінних блоки Falcon Heavy вдалося успішно посадити. Центральний же прискорювач розбився під час посадки на платформу в океані.

  • Вишнева Tesla Roadster Ілона Маска готується до польоту на Falcon Heavy

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Tesla летить у космос

    Щоб не ризикувати корисним вантажем, на борт супер-ракети помістили особистий автомобіль Ілона Маска - вишневу Tesla Roadster. Її, за словами Маска, спеціально підготували до польоту й протестували в космічних умовах. В українському сегменті соцмереж про цей запуск жартують: Ілон Маск офіційно відправив Tesla в космос раніше, ніж в Україну.

  • Вишнева Tesla Roadster із Starman за кермом на земній орбіті

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Starman за кермом Tesla

    За кермо Tesla Roadster інженери SpaceX посадили манекен: Starman в ефектному білому скафандрі "слухатиме" в польоті композиції Девіда Боуї - Life on Mars і Space Oddity.

  • Starman за кермом вишневої Tesla у космосі

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Don't panic!

    Tesla із Starman - не єдиний "спецефект" запуску Falcon Heavy: під час трансляції стало відомо, що до автомобіля поклали книгу Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для космотуристів", табличку "Don't panic!" ("Не панікуй"), рушника, пристрій Arch, а також кілька романів Айзека Азімова. Зробили це, за словами Маска, щоби зберегти людські знання на випадок міжпланетних подорожей.

  • Старт Falcon Heavy 6 лютого 2018 року

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Конкурент NASA?

    Наразі SpaceX - серед найуспішніших космічних компаній світу. За словами експертів, вдале тестування Falcon Heavy дозволить суттєво знизити вартість польотів і виводити на орбіту значно важчі супутники. Водночас, обіцяних раніше пілотоних запусків Falcon Heavy - не буде.

  • Концепт BFR, який доставлятиме людей на Марс

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Майбутнє: "Big Fucking Rocket"

    У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році.

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 01:43

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy

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Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW. (07.02.2018)  

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"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy  

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