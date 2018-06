SaveOlegSentsov: у Києві триває акція на підтримку ув'язненого в РФ режисера

У Києві на Майдані Незалежності зранку суботи, 2 червня, почалася акція на підтримку "бранців Кремля" - ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших утримуваних в Росії і на території анексованого Криму громадян України. Учасники несуть плакати з хештегами #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov, а також закликом "Свободу громадянину України Олегу Сенцову". Є і матеріали про інших українських політв'язнів, зокрема про їхнє голодування.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб змусити Кремль, який зараз готується до Чемпіонату світу з футболу і планує прийняти іноземних гостей, випустити Олега Сенцова та інших політв'язнів", - цитує "Українська правда" організаторів заходу.

Ця акція в Києві є частиною всеукраїнської та міжнародної кампанії за звільнення Сенцова і інших українських громадян, яких українська влада вважає незаконно утримуваними в РФ. За інформацією Української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, в Росії наразі з політичних мотивів утримують 64 українців, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Заходи на підтримку ув'язнених в РФ українців з вимогою звільнити їх провели також в Івано-Франківську, Ужгороді й Дніпрі. Аналогічна акція пройшла і під консульством Німеччини в Одесі.

Тим часом акція "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" починається у Лондоні, біля резиденції прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-Стріт. У США перед Білим домом організація United Help Ukraine цього дня проведе аналогічний захід на підтримку політичних в’язнів Кремля. До мережевого флешмобу #FreeSentsov долучаються у різних країнах світу, за що активістам подякував президент України Петро Порошенко.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угрупування. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".