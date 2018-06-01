 #SaveOlegSentsov: у Києві триває акція на підтримку ув′язненого в РФ режисера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

#SaveOlegSentsov: у Києві триває акція на підтримку ув'язненого в РФ режисера

Акцію в Києві на підтримку ув'язнених в РФ співвітчизників наслідують й інші міста України. До заходу долучаються по всьому світові, каже президент Петро Порошенко.

Акція на підтримку Олега Сенцова у польському Кракові

Акція на підтримку Олега Сенцова у польському Кракові

У Києві на Майдані Незалежності зранку суботи, 2 червня, почалася акція на підтримку "бранців Кремля" - ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших утримуваних в Росії і на території анексованого Криму громадян України. Учасники несуть плакати з хештегами #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov, а також закликом "Свободу громадянину України Олегу Сенцову". Є і матеріали про інших українських політв'язнів, зокрема про їхнє голодування.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб змусити Кремль, який зараз готується до Чемпіонату світу з футболу і планує прийняти іноземних гостей, випустити Олега Сенцова та інших політв'язнів", - цитує "Українська правда" організаторів заходу. 

Ця акція в Києві є частиною всеукраїнської та міжнародної кампанії за звільнення Сенцова і інших українських громадян, яких українська влада вважає незаконно утримуваними в РФ. За інформацією Української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, в Росії наразі з політичних мотивів утримують 64 українців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  Заходи на підтримку ув'язнених в РФ українців з вимогою звільнити їх провели також в Івано-Франківську, Ужгороді й Дніпрі. Аналогічна акція пройшла і під консульством Німеччини в Одесі.

Тим часом акція "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" починається у Лондоні, біля резиденції прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-Стріт. У США перед Білим домом організація United Help Ukraine цього дня проведе аналогічний захід на підтримку політичних в’язнів Кремля. До мережевого флешмобу #FreeSentsov долучаються у різних країнах світу, за що активістам подякував президент України Петро Порошенко.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угрупування. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

 

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Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower

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Київ вимагає від Москви допуску консула до ув'язненого кримчанина Кольченка

Україна також закликає світ посилити тиск на Москву. За чотири роки ув'язнення до Кольченка не допускали українських дипломатів, кажуть у Києві. (31.05.2018)  

Сенцов у колонії почав отримувати підтримувальну терапію

За повідомленням прес-служби пенітенціарників, стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській колонії, задовільний. Він перебуває під наглядом медиків. (29.05.2018)  

ЄС закликав Росію звільнити Сенцова та інших незаконно затриманих українців

Від російської влади очікують звільнення ув'язнених українців, у тому числі режисера Олега Сенцова та представників кримських татар, наголошують у Євросоюзі. (26.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower  

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