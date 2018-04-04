PwC відповіла на закиди "Приватбанку" щодо недбалого аудиту

Аудиторська компанії PricewaterhouseCoopers Limited та ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Україна)" у середу, 4 квітня, оприлюднили заяву, в якій зазначено, що "аудит фінансової звітності "Приватбанку" за 2013-2015 роки здійснювався у повній відповідності до міжнародних стандартів".

Заяву було оприлюднено на сайті PwC у відповідь на повідомлення про судовий позов "Приватбанку" проти аудитора. В заяві PwC також зазначено, що фінансова звітність "Приватбанку" за 2016 рік засвідчує, що "до сьогоднішнього дня нове керівництво банку не переглядало жодних сум, зазначених у звітності за 2015 рік".

Нагадаємо, український "Приватбанк" 30 березня подав судовий позов проти кіпрської аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers Limited та ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Україна)" в регіональний суд столиці Кіпру Нікосії.

Сума позовної заяви, за даними "Приватбанку", становить три мільярди доларів як відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті серйозних порушень з боку PwC під час перевірки фінансової звітності банку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року. Тоді банк іще належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Згідно із заявою Нацбанку України, причиною банкрутства "Приватбанку" стало те, що всі 100 відсотків його корпоративних кредитів були видані підприємствам, пов'язаним з екс-акціонерами банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. У результаті банк було націоналізовано наприкінці 2016 року. Він досі перебуває у державній власності України.