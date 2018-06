Oxfam: Французькі прикордонники чинили наругу над мігрантами

Мігранти з вразливих категорій, зокрема діти до 12 років, зазнавали фізичної та словесної наруги від французьких прикордонників. Про це в п'ятницю, 15 червня, заявила правозахисна організація Oxfam щодо ситуації на кордоні Італії та Франції. У її звіті Nothing but Our ідеться, що французи також затримували та примусово повертали до Італії біженців усупереч міжнародним нормам.

За даними Oxfam, через італійське містечко Вентімілья у семи кілометрах від кордону з Францією за серпень 2017 - квітень 2018 пройшли близько 16,5 тисяч мігрантів та біженців. Кожен четвертий з них - дитина без супроводу дорослих.

Правозахисники зазначають, що діти жалілися на "фізичну та словесну наругу, нічне утримування в камерах без їжі, води чи ковдр". Як приклад наводять також відрізання підошви у взутті неповнолітніх та викрадення їхніх сім-карток. Oxfam додає, що більшість біженців втікала від бойових дій у Судані, Еритреї, Сирії та Афганістані до Франції, Великобританії, Швеції та Німеччини.

Звіт організації опублікований на тлі французько-італійського дипломатичного скандалу через заяви з Парижа щодо "цинізму" італійців. Приводом став недопуск рятувального судна Aquarius з сотнями мігрантів у порти Італії. Після примирювальних слів президента Еммануеля Макрона офіційний Париж також повідомив, що готовий прийняти біженців з Aquarius, за умови, якщо вони відповідають критеріям надання притулку, зазначає AFP.