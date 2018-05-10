NASA відправить на Марс гелікоптер

Американська космічна агенція NASA анонсувала, що відправить на Марс невеличкий гелікоптер. Планується, що його доправлять на Червону планету в місії 2020 року разом із марсоходом нового покоління, вперше за історію космічних досягнень людства. Про свої наміри НАСА повідомила в п'ятницю, 11 травня, на своєму сайті.

"Марсокоптер", розроблений для розрідженої атмосфери Марса, матиме чотири лопаті та важитиме менше двох кілограмів. Гвинт буде спроможний робити майже три тисячі обертів на секунду, це приблизно вдесятеро більше, ніж потрібно вертольотам, щоб відірватися від поверхні на Землі.

Агенція називає проект таким, що має "високі ризики, але обіцяє велику винагороду". "Марсокоптер" буде приєднаний до нижньої частини нового ровера та матиме усе обладнання для роботи на Марсі, зокрема сонячні батареї та обігрівальний механізм. Очікується, що місію запустять у червні 2020 року з мису Канаверал, вона має досягнути Червоної планети у лютому 2021 року.

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