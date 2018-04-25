 NASA відправило на Марс посадковий модуль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
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Новини

NASA відправило на Марс посадковий модуль

Мета місії InSight - дослідження тектонічних процесів на Марсі і вимір теплового потоку. Апарат здійснить посадку на поверхню планети наприкінці листопада.

Місія InSight відправляється на Марс

Місія InSight відправляється на Марс

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) в суботу, 5 травня, в рамках місії InSight запустило до Марса посадковий модуль. За словами експертів, він здійснить посадку на поверхню планети наприкінці листопада.

На відміну від марсохода Curiosity, модуль не розрахований на пересування поверхнею Марса. За словами експертів, апарат досліджуватиме тектонічні процеси і вимірювати тепловий поток на червоній планеті. Для цієї мети Німецький центр аерокосмічних досліджень (DLR) розробив пристрій, здатний пробурити свердловину до 5 метрів глибиною.

Початково запуск модуля планувався на весну 2016 року, проте був перенесений через неполадки з сейсмографом. Вартість дослідницької місії складає близько 650 мільйонів євро, пише інформагенція dpa.
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Топ-5 міжнародних космічних проектів України (12.04.2018)

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Cassini живий!

    Ці фото доводять: Cassini пережив свій перший проліт між Сатурном та кільцями, що його оточують, і виконав свою місію. Під час цієї самовбивчої операції жодного зв'язку із зондом не було. Тепер має відбутися ще 21 такий проліт. Після цього місію Cassini можна буде вважати завершеною, а сам зонд увійде в історію дослідження всесвіту завдяки своїм відкриттям.

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Зонд-першопроходець

    "Ще ніколи космічний зонд не пролітав через цей унікальний регіон, - каже менеджер NASA Томас Цурбухен. - Те, що ми засвоїмо після сміливих заключних кіл, окреслених Cassini, покращить наше розуміння того, як виникають гігантські планети та планетні системи. Це відкриття в дії від початку і до кінця".

  • Сатурн та його кільця

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Страх перед частинками

    Близько 2,4 тисячі кілометрів розділяють газову планету Сатурн та її кільця. "Виходячи з наших моделей, ми очікуємо, що цей простір вільний від частинок, розмір яких був би достатнім для того, аби пошкодити зонд, - каже менеджер NASA Ерл Мейз. - Певно, є дещо невідоме нам, але це одна із причин того, чому ми робимо таке ризиковане дослідження наприкінці місії".

  • Вихір на північному полюсі Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Гігантська троянда

    За останні 20 років Cassini надіслав вражаючі знімки. На цьому фото, зробленому зондом, видно вихор на північному полюсі Сатурна. Згідно з вимірами, такий вихор має діаметр близько двох тисяч кілометрів. Хмари в ньому переміщуються зі швидкістю 540 кілометрів на секунду.

  • Земля на відстані 1,44 мільярда кілометрів

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя в одній точці

    Тут треба дійсно дуже ретельно придивитися: ширококутна камера космічного зонда Cassini демонструє також і Землю - дуже маленьку й розташовану, здається, на нескінченно далекій відстані. Від нашої планети зонд відділяє близько 1,44 мільярда кілометрів. На передньому плані можна розпізнати Сатурн та його кільця.

  • Температура супутників Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Температура супутників Сатурна

    Від гарячого до холодного: кольори показують незвичний розподіл температур на супутниках Сатурна Мімасі та Тефії. Ці дані були отримані за допомогою інфрачервоної камери зонда.

  • Супутник Сатурна Енцелад

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя за межами Землі?

    Cassini зібрав дані і про інший супутник Сатурна - Енцелад. На льодовому супутнику можуть знаходитися, зокрема, й молекули води. Для науковців це вказівка на вироблення енергії. Теоретично це створює передумови для появи життя.

  • Озера з метану

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Озера з метану

    Це також належить до сенсаційних відкриттів космічного зонда Cassini: рідкі метанові озера на Титані. Цей супутник Сатурна був відкритий одним нідерландським астрономом іще 1655 року. Але і в нашому столітті до нього прикутий неабиякий інтерес - Cassini досліджував його понад десять років.

  • Потік із хмар на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Потік із хмар

    Ці фото, зображення на яких нагадують тихий потік річки, також були зроблені космічним зондом Cassini. На них видно хмари у північній півкулі Сатурна. Можливим цей знімок зробило поєднання спектральних фільтрів та інфрачервоного світла.

  • Зонд Cassini завершить своє життя на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Середина вересня - фінал місії

    Якщо великий фінал місії Cassini пройде за планом, 15 вересня 2017 року настане час для прощання. Через 20 років після старту з Землі зонд вагою у 2,5 тонни має контрольовано впасти на поверхню Сатурна - і продовжувати надсилати останні дані на Землю. "Cassini зробить деякі зі свої надзвичайних відкриттів наприкінці свого "життя", - каже науковиця NASA Лінда Шпілкер.

    Автор: Штефані Геппнер, Данило Білик


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Аудіо й відео до теми

Топ-5 міжнародних космічних проектів України (12.04.2018)  

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