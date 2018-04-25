NASA відправило на Марс посадковий модуль

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) в суботу, 5 травня, в рамках місії InSight запустило до Марса посадковий модуль. За словами експертів, він здійснить посадку на поверхню планети наприкінці листопада.

На відміну від марсохода Curiosity, модуль не розрахований на пересування поверхнею Марса. За словами експертів, апарат досліджуватиме тектонічні процеси і вимірювати тепловий поток на червоній планеті. Для цієї мети Німецький центр аерокосмічних досліджень (DLR) розробив пристрій, здатний пробурити свердловину до 5 метрів глибиною.

Початково запуск модуля планувався на весну 2016 року, проте був перенесений через неполадки з сейсмографом. Вартість дослідницької місії складає близько 650 мільйонів євро, пише інформагенція dpa.

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