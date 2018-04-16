Melovin: Слід цілувати чорну кішку, яка переходить тобі дорогу

Учасник від України на "Євробаченні-2018" Melovin в інтерв'ю DW розповів про своє ставлення до забобонів, до російської конкурсантки Юлії Самойлової і про любов до батьківщини.
У другому півфіналі "Євробачення-2018", який відбудеться 10 травня в Лісабоні, 21-річний виконавець з України Melovin за місце у фіналі боротиметься, зокрема, і з росіянкою Юлією Самойловою. Тому DW не могла не запитати співака про те, що він думає про учасницю з Росії і про торішній українсько-російський скандал на "Євробаченні" в Києві. Але головною темою розмови стали все ж таки сценічний образ і кредо виконавця, а також його майбутній виступ на конкурсі.
DW: Твоє сценічне ім'я - це симбіоз зі слів "Хеллоуїн" і "Александр Маккуїн". Чим пояснюється таке незвичайне для українського виконавця поєднання?
Melovin: Для мене ці слова асоціюються зі шоу, із великим шоу. Псевдонім народився дуже давно. Я думав над тим, як би я хотів, щоб мене називали в Європі, як би я хотів, щоб звучало моє ім'я. Я обожнюю дизайнера Александра Маккуїна. На жаль, його вже немає (наклав на себе руки в 2010 році - Ред.), але його роботи залишаються. Мене, як і раніше, надихає те, що він створив за життя. А Хеллоуїн - це такий чортик, який є в мені. Ось я і подумав, чому б це все не об'єднати.
Ти просиш, щоб журналісти називали тебе Melovin, а не Костянтин Бочаров. А як називають тебе батьки і друзі?
Друзі називають Мел, батьки - іноді Костя, іноді - Мел.
Як ти ще пояснюєш: Костянтинів багато, а Melovin - один. Тобто не бути мейнстрімом - це твій девіз?
Мені здається, це є завданням будь-якої людини.
Таким ставленням до життя можна пояснити і зміст твоєї пісні "Under the Ladder", з якою ти виступиш у Лісабоні? У деяких країнах стояти або проходити під сходами - погана прикмета. Ти в своїй пісні співаєш про те, що під сходами можна робити все, що завгодно: і співати, і танцювати.
Краще танцювати, оскільки всі ці забобони ведуть нас до чогось поганого. Не треба в них вірити. Потрібно танцювати під сходами, потрібно цілувати чорну кішку, яка переходить тобі дорогу. Потрібно любити життя і робити все прямо зараз.
Але пройти сито національного відбору у тебе одразу не вийшло. Ти переміг з другої спроби. Чому ти так рвався на "Євробачення"?
Тому що я хочу, і якщо я хочу, то я цього досягаю.
Торік у Києві дивився "Євробачення"?
Дивився, але шматочками. Я більше дивився не самих учасників, а виступи Джамали, Onuka, Монатіка. Мені було цікаво подивитися, як вони будуть вписуватися у формат цього шоу на сцені.
У формат шоу тоді не вписалася Юлія Самойлова з Росії. У відповідь на рішення Києва, який заборонив їй в'їзд в Україну, Росія бойкотувала конкурс. Як ти сприйняв цей бойкот?
Я ніяк не ставлюся до бойкотів, тому що я їх не люблю. Я дуже добре ставлюся до Юлії Самойлової. Я завжди за те, щоб люди - неважливо, які у них проблеми або обмеження, - займалися музикою, займалися своєю справою. Але Україна - моя улюблена країна.
Тобто заборона на приїзд Самойлової в Київ була справедливою.
Мені здається так.
Хто з колишніх учасників "Євробачення" від України допомагає тобі готуватися до конкурсу: Джамала, Руслана, Вєрка Сердючка?
Ми працюємо самі, своєю командою "Big House Melovin", з людьми, яким ми довіряємо, з моїм педагогом з вокалу Галиною Голубєвою, яка у мене ще з "Х-Фактора". Я ніколи не намагався привернути до себе більше зіркових тренерів і таке інше, а волію вчитися на своїх помилках.
Що на нас чекає в Лісабоні під час твого виступу? Рояль і охоплений полум'ям поміст, як на національному відборі?
Вогонь буде. Це все, що я поки можу сказати. Ми міняємо постановку, але не кардинально. Специфіка шоу залишиться такою ж, але якісь моменти будуть зовсім іншими. І мені здається, що глядача це дуже навіть здивує. Буде технологічне шоу.
Але кольорова лінза в оці залишиться?
Звичайно, адже це частина образу.