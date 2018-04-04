 Lufthansa скасовує понад 800 рейсів 10 квітня через страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Lufthansa скасовує понад 800 рейсів 10 квітня через страйк

Через страйк наземного персоналу в кількох аеропортах країни авіакомпанія Lufthansa скасовує близько половини з 1600 рейсів, запланованих на 10 квітня.

Пасажири Lufthansa постраждають через страйк наземного персоналу в кількох аеропортах ФРН

Пасажири Lufthansa постраждають через страйк наземного персоналу в кількох аеропортах ФРН

Через попереджувальний страйк німецької профспілки Verdi авіакомпанія Lufthansa скасовує понад 800 рейсів, запланованих на вівторок, 10 квітня. Страйк зачепить роботу наземного персоналу в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Кельна та Бремена, повідомила компанія у понеділок, 9 квітня. Через страйк постраждають близько 90 тисяч пасажирів авіакомпанії.

Lufthansa змушена скасувати близько половини із запланованих 1600 рейсів, у тому числі - 58 далекомагістральних. 11 квітня авіакомпанія планує виконувати рейси відповідно до розкладу. Перевірити статус рейсів можна на сайті компанії.

Усі пасажири, які забронювали рейс з/або через Франкфурт-на-Майні та Мюнхен, можуть безкоштовно перебронювати його упродовж наступних семи днів. На німецьких внутрішніх маршрутах пасажири можуть скористатися потягами Deutsche Bahn.

DW.COM

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В авіакомпанії розкритикували страйк наземного персоналу. "Це абсолютно неприйнятно, що профспілка переносить цей конфлікт на пасажирів, які не мають до цього жодного стосунку", - заявила директорка з персоналу Lufthansa Беттіна Фолькенс (Bettina Volkens), цитує агентство AFP. Вона додала, що авіакомпанія не є стороною у цій тарифній суперечці.

Профспілка Verdi, яка представляє інтереси працівників державного сектора та транспорту, тисне на роботодавців, вимагаючи підвищення заробітної плати на шість відсотків, але щонайменше на 200 євро на місяць. Страйк зачепив роботу комунального транспорту в багатьох містах Німеччини.

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Майже 900 рейсів німецької авіакомпанії Lufthansa скасували через дводенний страйк, ініційований профспілкою пілотів. Він став 14-им за останні два роки, тож не всі пасажири з розумінням ставляться до протесту.

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Пілоти авіакомпанії Lufthansa не виходять на роботу з 23 листопада. Їхній страйк мав тривати лише добу, але профспілки вирішили продовжити акцію протесту щонайменше до суботи.

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