 Kyiv Post продали за 3,5 мільйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Kyiv Post продали за 3,5 мільйона доларів

Мохаммад Захур, який придбав видання за 1,1 мільйона доларів, продав Kyiv Post одеському мільйонеру, сирійцю Аднану Ківану.

Мохаммад Захур з дружиною-українкою Камалією

Мохаммад Захур з дружиною-українкою Камалією

Британсько-український підприємець Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за 3,5 мільйона доларів. Про це у середу, 21 березня, повідомляється на сайті Kyiv Post.

Власник групи компаній ISTIL Group Захур повідомив Kyiv Post, що Аднан Ківан уже "вніс суттєвий аванс", і що продаж буде завершено до 1 квітня 2018 року.

За словами Захура, Ківан цінує журналістську незалежність видання Kyiv Post, але залишає за собою право найняти свою команду журналістів та інших співробітників.

Мохаммад Захур є другим власником газети Kyiv Post. Він придбав видання у 2009 році у його засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів. Англомовна газета Kyiv Post видається у Києві з 1995 року.
Дивитись відео 01:41

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)

DW.COM

Попри те, що Україна за рік піднялася на п'ять сходинок у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів", ситуація в країні далека від ідеалу. Не в останню чергу - через безкарність злочинів проти журналістів. (27.04.2017)

У лютому у Національній спілці журналістів України зафіксували вісім нападів на працівників ЗМІ. Тиск на свободу слова посилюється, оскільки нападників на працівників медіа не карають, стверджують у НСЖУ. (05.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)  

Також за темою

Galerie - Russisches Fernsehen

Москва готує контрнаступ щодо роботи західних ЗМІ в Росії 13.11.2017

Росія обіцяє кроки у відповідь на дії США щодо російського закордонного мовника RT. Держдума планує ухвалити закон, який змусить ЗМІ з інших держав реєструватися в РФ як "іноземні агенти".

Deutschland Reporter ohne Grenzen

Де шкутильгає свобода преси в Україні (відео) 20.04.2016

Контроль олігархами ключових мас-медіа став на заваді розвитку українських незалежних ЗМІ.

Reporter ohne Grenzen - Cumhuriyet

Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet 24.07.2017

Процес проти 17 співробітників газети Cumhuriyet ґрунтується на таких звинуваченнях, як ймовірна підтримка "терористичних організацій". Він вважається тестом стану турецької юстиції.

Докладно

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Яка мета Туреччини в Сирії?

Що далі планує в Сирії Туреччина після захоплення Афріна? 

Попри санкції та акції протестів, великі російськи банки продовжують працювати в Україні

Рік санкцій: що сталось з російськими банками в Україні

За рік санкцій проти російських банків в Україні громадяни забрали з них понад чверть депозитів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  