Javelin у кущах. Чи допоможуть Україні американські ракетні комплекси

Як заявив міністр оборони України Степан Полторак, уже сьогодні, другого травня, українські військові почнуть практичну підготовку до використання американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin у навчальних центрах Збройних сил України (ЗСУ). Про поставки ракет спочатку 30 квітня повідомили ЗМІ, а ввечері того ж дня цей факт підтвердив і президент України Петро Порошенко.

Щоправда, ані журналісти, ані глава держави так і не розкрили подробиць того, куди має бути доправлені ПТРК та скільки з них вже на місці. "Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська", - зазначив Порошенко у Facebook, додавши, що вона "значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності".

Мінімум деталей

Попри значну увагу українських, російських та західних ЗМІ до постачання Javelin в Україну, як у Києві, так і в Вашингтоні не поспішають розкривати всіх подробиць цієї угоди. Про рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо продажу летальної зброї українській стороні стало відомо ще наприкінці 2017 року, але Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них лише другого березня поточного року. Дві установки при цьому планувалося використовувати як джерело запасних частин. Загальна сума угоди мала скласти близько 47 мільйонів доларів. Щоправда, в Україні готувалися прийняти ракети задовго до офіційного підтвердження Держдепу. Ще 17 січня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Збройні сили проводять підготовку до прийняття американських ПТРК на озброєння. Але коли, в якій кількості та куди потраплять призначені для України Javelin, офіційно не повідомлялося.

Під знаком питання завжди залишалося і фінансування цієї угоди. 22 березня Конгрес США схвалив проект бюджету на 2018 рік, що передбачав надання Україні 250 мільйонів доларів військово-технічної допомоги Україні включно із витратами на оборонне летальне озброєння. Ця сума на 50 мільйонів перевищує аналогічні асигнування минулого року, що майже дорівнює витратам на придбання Javelin для України. Але, коментуючи у Twitter новину про надходження ракет, колишній посадовець Пентагону, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер зазначив: "Важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети".

Фінансове питання

Українські експерти звертають увагу, що однозначно говорити про джерело фінансування без офіційних коментарів складно. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, є маловірогідним, що Javelin потрапили в Україну за українські гроші. Експерт пояснює, що угода була укладена в рамках американської програми продажу військової техніки і майна іноземним державам Foreign Military Sales, і тому скоріш за все була оплачена коштами американських платників податків. На його думку, оскільки американські ПТРК є на порядок дорожчими за українські аналоги, така покупка не мала би для Києва жодного сенсу з військової точки зору. "За один Javelin можна було би придбати десяток українських ракетних комплексів, які за багатьма параметрами не поступаються, а в дечому навіть перевершують американські ПТРК", - каже Згурець.

Аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков натомість не виключає той факт, що Javelin могли надійти в Україну за українські гроші. Потенційний прибуток американських компаній міг бути одним із аргументів на користь того, аби Дональд Трамп все ж погодив надання Києву летальних озброєнь, розмірковує експерт. Втім, Бєлєсков теж вважає, що в разі українського фінансування цієї угоди її чисто військові переваги є досить сумнівними.

На чорний день

Під питанням залишається і можливе використання американських ПТРК під час бойових дій на Сході України. Саме загроза ескалації конфлікту була одним із найголовніших аргументів супротивників надання Україні американської летальної зброї. Ще в січні цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що зброя із США використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

На думку експертів, важливим тут є не лише миролюбність офіційного Києва, але й той факт, що кількість отриманих ракет не здатна принципово вплинути на ситуацію на лінії зіткнення навіть за виключно оборонного використання . "210 ракет проти близько 450 танків, що є у проросійських сепаратистів? Цього замало, навіть якщо вивести з цього рівняння регулярні російські війська на кордоні з Україною", - попереджає Бєлєсков.

Згурець також наголошує на замалій кількості американських ПТРК і вважає, що українські військові зможуть використовувати їх лише точково - для підсилення найбільш слабких ланок оборони та в критичних ситуаціях. "Тому ефект від Javelin є радше політичним та психологічним", - підсумовує експерт.