HRW закликала до бойкоту відкриття ЧС-2018 в Росії

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала міжнародну спільноту до бойкоту церемонії відкриття та першого матчу Чемпіонату світу з футболу, які відбудуться в Росії 14 червня. Про це у вівторок, 22 травня, заявив виконавчий директор організації Кеннет Рот.

Заклик до бойкоту є протестом проти участі Росії у сирійській війні. "Світові лідери повинні сповістити президента Володимира Путіна, що, якщо він не змінить свій шлях та не вживатиме заходів, щоб припинити звірства російських і сирійських військ в Сирії, вони не будуть сидіти разом з ним у VIP-ложах на матчі відкриття", - заявив Рот.

Human Rights Watch зазначає, що Росія надає зброю, військову та дипломатичну підтримку сирійському уряду, незважаючи на те, що сирійські сили навмисно та без розбору атакують цивільних осіб з 2013 року. "Світові лідери не повинні дозволити спортивній події замовчувати картину звірств в Сирії, жертвами яких є понад два мільйони мирних жителів", - додав Рот.

Організація заявила, що Росія поділяє відповідальність не лише за свої дії, але і за дії своїх союзників. "Російсько-сирійські спільні операції спричинили тисячі жертв серед цивільного населення, в тому числі у Східній Гуті, в Дамаску та в Алеппо", - йдеться в повідомленні Human Rights Watch.

Чемпіонат світу з футболу відкриється 14 червня короткою церемонією і матчем між збірними Саудівської Аравії та Росії на стадіоні "Лужники" в Москві. Чемпіонат проходитиме в 11 російських містах до 15 липня.