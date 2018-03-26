HRW закидає Ізраїлю "незаконне" застосування сили проти палестинців

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у вівторок, 3 квітня, звинуватила Ізраїль в "незаконному" застосуванні сили проти палестинських демонстрантів на кордоні з Сектором Гази, що призвело до загибелі 18 людей.

У своїй доповіді правозахисники заявили, що немає жодних доказів, що дії демонстрантів "серйозно загрожували" ізраїльським солдатам, повідомляє інформаційна агенція dpa.

"Ізраїльські солдати не просто застосували надмірну силу, але, очевидно, діяли за наказами, які практично призвели до кровопролитної військової відповіді палестинським демонстрантам", - заявив заступник директора HRW з питань Близького Сходу Ерік Гольдштейн.

Нагадаємо, що в результаті сутичок між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими військовими під час акції протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю щонайменше 18 палестинців загинули. Число поранених перевищило 1400 людей.

Ізраїль заявив, що до сутичок під час багатоденної протестної акції палестинців "Великий день повернення" призвели провокації з боку демонстрантів. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман відкинув заклики генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до проведення незалежного та прозорого розслідування подій у Секторі Гази.