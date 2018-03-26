 HRW закидає Ізраїлю ″незаконне″ застосування сили проти палестинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

HRW закидає Ізраїлю "незаконне" застосування сили проти палестинців

Правозахисна організація Human Rights Watch виступила з жорсткою критикою дій Ізраїлю у відповідь на протести палестинців на кордоні з Сектором Гази, під час яких загинуло щонайменше 18 людей.

Сутички на ізраїльсько-палестинському кордоні

Правозахисники закидають Ізраїлю надмірне застосування сили в Секторі Гази

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у вівторок, 3 квітня, звинуватила Ізраїль в "незаконному" застосуванні сили проти палестинських демонстрантів на кордоні з Сектором Гази, що призвело до загибелі 18 людей.

У своїй доповіді правозахисники заявили, що немає жодних доказів, що дії демонстрантів "серйозно загрожували" ізраїльським солдатам, повідомляє інформаційна агенція dpa.

"Ізраїльські солдати не просто застосували надмірну силу, але, очевидно, діяли за наказами, які практично призвели до кровопролитної військової відповіді палестинським демонстрантам", - заявив заступник директора HRW з питань Близького Сходу Ерік Гольдштейн.

Нагадаємо, що в результаті сутичок між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими військовими під час акції протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю щонайменше 18 палестинців загинули. Число поранених перевищило 1400 людей.

Ізраїль заявив, що до сутичок під час багатоденної протестної акції палестинців "Великий день повернення" призвели провокації з боку демонстрантів. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман відкинув заклики генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до проведення незалежного та прозорого розслідування подій у Секторі Гази.

DW.COM

Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази

Число палестинців, загиблих в результаті розгону масової демонстрації протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю, збільшилося до 18 осіб. Число поранених перевищує 1400 людей. (02.04.2018)  

Палестинці розпочали "Великий марш повернення"

Ізраїль застерігає палестинців, керованих терористичною організацією "Хамас", від наближення до кордону. (30.03.2018)  

ЄС закликає до розслідування кровопролиття у Секторі Гази

На проведенні незалежного розслідування обставин використання бойових набоїв ізраїльськими силовиками під час сутичок з палестинцями наполягає головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні. (31.03.2018)  

Також за темою

Gazastreifen Ausschreitungen

Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази 02.04.2018

Число палестинців, загиблих в результаті розгону масової демонстрації протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю, збільшилося до 18 осіб. Число поранених перевищує 1400 людей.

Gazakonflikt Beerdigung

Ізраїль відкидає заклики провести розслідування кровопролиття у Секторі Гази 01.04.2018

Ізраїльська влада виступила проти розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху високо оцінив дії солдатів при охороні кордонів.

Gaza | Marsch der Rückkehr

Щонайменше 15 палестинців загинули під час сутичок на кордоні з Ізраїлем 30.03.2018

Сутички під час так званого "Великого маршу повернення" між палестинцями та ізраїльськими силовиками призвели до загибелі щонайменше 15 учасників акції протесту в Секторі Гази. Ще понад тисячу осіб поранено.

Докладно

Віктор Янукович хотів, щоби йому і родині виплатили майже 200 тисяч фунтів компенсації судових витрат

Янукович змусив українців платити за лондонських адвокатів

Навіть після втечі з України Віктор Янукович не втрачає нагоди вибити гроші з українців.  

Фоторепортаж: Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

Ідея ця була доволі екологічною: прокат велосипедів у Китаї. Але міста тепер завалені різнокольоровим металобрухтом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  