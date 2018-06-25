 Harley Davidson через мита ЄС перенесе частину виробництва зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Harley Davidson через мита ЄС перенесе частину виробництва зі США

Через зростання європейських мит американський виробник мотоциклів Harley Davidson перенесе частину виробництва зі США. Компанія не планує підвищувати ціну мотоциклів для європейців.

Harley Davidson перенесе частину свого виробництва з США

Harley Davidson перенесе частину свого виробництва з США

Американський виробник мотоциклів Harley Davidson планує перенести частину свого виробництва зі США в інше місце, повідомила компанія у понеділок, 25 червня. Перенесення заплановано, щоб у майбутньому  уникнути нових мит, запроваджених з боку Євросоюзу на минулому тижні.

ЄС підвищив мита на культові американські мотоцикли з шести до 31 відсотка. Це стало відповіддю на запровадження США 25-відсоткових мит на сталь та 10-відсоткових на алюміній з ЄС, що почали діяти з 1 червня. В результаті середня вартість одного ввезеного в ЄС мотоцикла Harley Davidson мала б зрости на 2,2 тисячі доларів, повідомляє агентство dpa. Зараз ціна мотоциклів цієї марки на ринку ФРН становить від 7,2 тисячі до 37,2 тисячі євро.

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Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)

У компанії очікують, що перенесення виробництва триватиме від 9 до 18 місяців. Harley Davidson не планує піднімати ціни для європейських споживачів та поки самостійно покриватиме витрати на нові мита ЄС. У цьому році додаткові витрати компанії на це становитимуть 30-45 мільйонів доларів, а наступного року, за оцінками, - 90-100 мільйонів доларів. Європа є другим за величиною ринком збуту для Harley Davidson після США - минулого року тут продали близько 40 тисяч мотоциклів цієї марки. У 2017 році компанія отримала прибуток близько 522 мільйонів доларів при обсягу продажу в 5,6 мільярда.

"Збільшення виробництва за кордоном задля пом'якшення митного навантаження з боку ЄС не є пріоритетним вибором компанії, але є єдиним надійним варіантом, щоб і надалі її мотоцикли були доступні для клієнтів у ЄС, а також аби підтримувати життєздатний бізнес в Європі", - йдеться в повідомленні компанії.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США з 22 червня, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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