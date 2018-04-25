Google запроваджує нові правила розміщення політичної реклами

Інтернет-велетень Google запроваджує правило, що сприятиме більшій прозорості при розміщенні політичної реклами. Згідно з нововведенням, оприлюдненим у п'ятницю, 4 травня, під час подання передвиборних оголошень на території США замовник має надати документ, що свідчить про його законне право на проживання у США. З оголошення також має випливати, хто його оплатив, заявив Кент Уокер, віце-президент Google з юридичних питань.

Таким чином, сподіваються у корпорації, буде виключена можливість маніпуляцій та поширення неправдивих (фейкових) новин. Крім цього, Google має намір ще в 2018 році повідомляти, хто і за яку вартість на його платформах купує оголошення. Аналогічні заходи вживає і соціальна мережа Facebook. З 2017 року соцмережа дозволяє публікувати політичну рекламу тільки авторизованим клієнтам.

Фейкові новини та політична реклама

Раніше повідомлялося, що фахівці Facebook виявили близько 3 тисяч рекламних оголошень, які росіяни розмістили в цій соцмережі та в Instagram до і після президентських виборів в США 2016 року. Цю рекламу могли побачити 150 мільйонів користувачів. У відповідному розслідуванні американського міністерства юстиції також фігурують російські громадяни, які створювали у соцмережі фіктивні сторінки, що використовувались для впливу на громадську думку в країні, йдеться в опублікованому відомством обвинувальному акті.

Такі ж випадки зафіксували й інші компанії. Зокрема, Google виявив 18 каналів на відеохостингу Youtube, імовірно підтримуваних росіянами. На цих каналах було розміщено 1108 відеозаписів сумарною тривалістю 43 години. Ці канали були також заморожені. Ряд облікових записів заморозив і сервіс мікроблогів Twitter.

У листопаді 2017 року представники інтернет-компаній відповідали на питання підкомітету зі злочинності і тероризму американського Сенату. Головна претензія до інтернет-компаній полягала у тому, що вони не простежили за тим, що оплата за політичні оголошення проходила в іноземній валюті. На слуханнях йшлось і про те, що рекламу в США купують не тільки представники Росії.