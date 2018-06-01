 Google відмовився від проекту на основі штучного інтелекту з Пентагоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

Google відмовився від проекту на основі штучного інтелекту з Пентагоном

ІТ-гігант Google, за даними ЗМІ, вирішив відмовитися від співпраці з Пентагоном у галузі штучного інтелекту через тиск співробітників.

Google - Project Maven - як гугл співпрацює з Пентагоном

Унаслідок тривалого обурення працівників Google стало відомо, що гігант цифрової індустрії виходить зі спільного проекту з міністерством оборони США. В рамках проекту проводилися дослідження щодо використання штучного інтелекту (АІ) для аналізу відео з дронів, повідомляють The New York Times та Gizmodo. Контракт, за їхніми даними, оцінювався у дещо менше ніж 10 мільйонів доларів та мав відкрити шлях більш прибутковим проектам з оборонкою.

"Переконані, Google не повинен робити бізнес на війні", - йшлося в опублікованих в інтернеті копіях петиції працівників інтернет-корпорації. Офіційно компанія повідомила, що працює у галузі машинного навчання щодо розпізнавання об'єктів з неагресивною метою.

Правозахисники ж побоювалися, що це стане кроком до автоматизації дронів-убивць, які зможуть без контролю людини знищувати живі цілі. Gizmodo зазначає, що могло йтися й про систему спостереження на кшталт Google Earth, у якій працівники Пентагону могли б клікнути на будь-яку будівлю, транспорт чи особу та отримати всю доступну інформацію.

Ця ситуація призвела до обговорення питання демократії у Google. На початку травня The Wall Street Journal писала, що у корпоративній мережі компанії будь-який з 80 тисяч співробітників може висловити свою думку. Це часто призводить до внутрішніх чвар, забирає час та отруює атмосферу толерантності в корпорації. Не всі члени керівництва задоволені впливом співробітників на ухвалення важливих рішень, проте демократія стала однією зі звичок компанії.

Тепер Google роздумує над створенням етичного комітету з розгляду контрактів щодо оборонної індустрії. "Компанія підняла права співробітників на такий рівень, що забрати частину свбод було б дуже складно", - коментував тоді WSJ екс-віце-президент компанії Джим Міллер.

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"Лабораторія Касперського" - агент Кремля?

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ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів

Старі моделі оподаткування не дозволяють країнам ЄС збирати адекватний податок з компаній на кшталт Google і Facebook. У Єврокомісії розробили нові пропозиції, але, схоже, що конфлікту з гігантами галузі не уникнути. (23.03.2018)  

Коментар: Кінець мережевого нейтралітету - це ліцензія на друк грошей з барського плеча

Раніше дані в інтернеті мали передаватися із рівною швидкістю. У США це вже минуле. Йорґ Брунсман вважає це логічним розвитком подій. Однак політики не скористалися шансом, який в них був. (15.12.2017)  

Google запроваджує нові правила розміщення політичної реклами

Замовники політичної реклами у США мають пред'являти документ про проживання в країні. Цей та інші заходи сприятимуть більшій прозорості при розміщенні політичних оголошень. (05.05.2018)  

Посилання в інтернеті

Google vs. Google: How Nonstop Political Arguments Rule Its Workplace

The Wall Street Journal

Google Plans Not to Renew Its Contract for Project Maven

Gizmodo

Google Will Not Renew Pentagon Contract That Upset Employees

The New York Times

Аудіо й відео до теми

"Лабораторія Касперського" - агент Кремля?  

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