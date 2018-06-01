Google відмовився від проекту на основі штучного інтелекту з Пентагоном

Унаслідок тривалого обурення працівників Google стало відомо, що гігант цифрової індустрії виходить зі спільного проекту з міністерством оборони США. В рамках проекту проводилися дослідження щодо використання штучного інтелекту (АІ) для аналізу відео з дронів, повідомляють The New York Times та Gizmodo. Контракт, за їхніми даними, оцінювався у дещо менше ніж 10 мільйонів доларів та мав відкрити шлях більш прибутковим проектам з оборонкою.

"Переконані, Google не повинен робити бізнес на війні", - йшлося в опублікованих в інтернеті копіях петиції працівників інтернет-корпорації. Офіційно компанія повідомила, що працює у галузі машинного навчання щодо розпізнавання об'єктів з неагресивною метою.

Правозахисники ж побоювалися, що це стане кроком до автоматизації дронів-убивць, які зможуть без контролю людини знищувати живі цілі. Gizmodo зазначає, що могло йтися й про систему спостереження на кшталт Google Earth, у якій працівники Пентагону могли б клікнути на будь-яку будівлю, транспорт чи особу та отримати всю доступну інформацію.

Ця ситуація призвела до обговорення питання демократії у Google. На початку травня The Wall Street Journal писала, що у корпоративній мережі компанії будь-який з 80 тисяч співробітників може висловити свою думку. Це часто призводить до внутрішніх чвар, забирає час та отруює атмосферу толерантності в корпорації. Не всі члени керівництва задоволені впливом співробітників на ухвалення важливих рішень, проте демократія стала однією зі звичок компанії.

Тепер Google роздумує над створенням етичного комітету з розгляду контрактів щодо оборонної індустрії. "Компанія підняла права співробітників на такий рівень, що забрати частину свбод було б дуже складно", - коментував тоді WSJ екс-віце-президент компанії Джим Міллер.