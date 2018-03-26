 GIZ перевірить висловлювання своїх співробітників на антисемітизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

GIZ перевірить висловлювання своїх співробітників на антисемітизм

Німецьке товариство з міжнародної співпраці дистанціювалося від антисемітських висловлювань своїх співробітників.

Офіс GIZ у Бонні

Офіс GIZ у Бонні

Німецьке товариство з міжнародної співпраці (GIZ) перевірить своїх співробітників на предмет антисемітських висловлювань. "Антисемітські висловлювання не допускаються і є порушенням визнаних правил поведінки. Це також стосується і приватних висловлювань, коли є зв'язок з роботодавцем", - заявила речниця правління GIZ Таня Ґеннер (Tanja Gönner) у четвер, 29 березня. Вона додала, що товариство перевірить кожен окремий випадок та визначиться з заходами відповідальності.

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Польські євреї скаржаться, що кількість погроз на їхню адресу збільшується, а у ЗМІ Польщі ведеться активна антисемітська пропаганда. Особливо проблематичним вони вважають ухвалення суперечливого закону про Голокост. (08.03.2018)

У Парижі пройшов багатотисячний марш у пам'ять про жорстоко вбиту, за даними слідства, з антисемітських мотивів єврейку Мірей Кноль. У заході взяли участь численні політики. (28.03.2018)

Приводом для перевірок стали нещодавні коментарі у Facebook кількох співробітників GIZ на Близькому Сході щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. За даними ізраїльських ЗМІ, вони містили також антисемітські висловлювання, а також закиди на адресу Ізраїлю. 

У заяві GIZ наголошується, що співробітники повинні бути політично нейтральними.

Міністерство економічного співробітництва і розвитку ФРН, яке реалізує проекти через GIZ, привітало заяву Ґеннер. "Очевидно, що ми не терпітимемо антисемітизму у німецькій міжнародній співпраці в галузі розвитку. Це стосується наших партнерів, які на наше замовлення реалізують проекти", - йдеться у заяві відомства у Twitter.

Нагадаємо, днями європейську спільноту обурило жорстоке убивство 85-річної єврейки Мірей Кноль, яке сталося у Парижі. Двом підозрюваним у вбивстві висунуті попередні обвинувачення. Свого часу Кноль вдалося уникнути Голокосту. На марш її пам'яті у Парижі вийшли тисячі людей.
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Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)

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Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)  

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