GIZ перевірить висловлювання своїх співробітників на антисемітизм

Німецьке товариство з міжнародної співпраці (GIZ) перевірить своїх співробітників на предмет антисемітських висловлювань. "Антисемітські висловлювання не допускаються і є порушенням визнаних правил поведінки. Це також стосується і приватних висловлювань, коли є зв'язок з роботодавцем", - заявила речниця правління GIZ Таня Ґеннер (Tanja Gönner) у четвер, 29 березня. Вона додала, що товариство перевірить кожен окремий випадок та визначиться з заходами відповідальності.

Приводом для перевірок стали нещодавні коментарі у Facebook кількох співробітників GIZ на Близькому Сході щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. За даними ізраїльських ЗМІ, вони містили також антисемітські висловлювання, а також закиди на адресу Ізраїлю.

У заяві GIZ наголошується, що співробітники повинні бути політично нейтральними.

Міністерство економічного співробітництва і розвитку ФРН, яке реалізує проекти через GIZ, привітало заяву Ґеннер. "Очевидно, що ми не терпітимемо антисемітизму у німецькій міжнародній співпраці в галузі розвитку. Це стосується наших партнерів, які на наше замовлення реалізують проекти", - йдеться у заяві відомства у Twitter.

Нагадаємо, днями європейську спільноту обурило жорстоке убивство 85-річної єврейки Мірей Кноль, яке сталося у Парижі. Двом підозрюваним у вбивстві висунуті попередні обвинувачення. Свого часу Кноль вдалося уникнути Голокосту. На марш її пам'яті у Парижі вийшли тисячі людей.