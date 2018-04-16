 Facebook, Microsoft і Ко домовилися протидіяти кібератакам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Facebook, Microsoft і Ко домовилися протидіяти кібератакам

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів.

Інтернет-компанії вирішили разом протидіяти кібератакам

Інтернет-компанії вирішили разом протидіяти кібератакам

34 глобальні технологічні компанії та організації у вівторок, 17 квітня, підписали угоду про посилення захисту від кібератак у будь-якій формі та утримання від допомоги урядам країн у їх скоєнні. До угоди долучились такі інтернет-гіганти, як Facebook, Microsoft, SAP, Nokia та інші. Водночас серед підписантів немає Amazon, Apple, Alphabet - материнської компанії Google, або Twitter, зазначає агенція dpa.

"Руйнівні атаки минулого року демонструють, що кібербезпека стосується - це не просто питання того, що може зробити кожна окрема компанія, але й того, що ми можемо зробити разом", - заявив президент Microsoft Бред Сміт, інформує агенція AFP.

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Компанії домовилися посилити захист від кібератак, незалежно від мотивації тих, хто їх скоює. Згідно з заявою компаній, очікується, що загальні збитки від кібератак до 2022 року сягнуть позначки у вісім трильйонів доларів і негативно вплинуть на безліч підприємств.

Нагадаємо, 17 квітня США та Великобританія заявили про те, що спонсоровані російською державою хакери можуть завдати світові масштабного кіберудару. Його цілями можуть стати державні структури, приватні компанії та організації, провайдери інтернет послуг та важливі об'єкти інфраструктури, вважають спецслужби.

В минулому про кібератаки, ймовірно, з боку російських хакерів також заявляли уряди Польщі, Німеччини, США, України та інших країн. 
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