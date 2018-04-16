Facebook, Microsoft і Ко домовилися протидіяти кібератакам

34 глобальні технологічні компанії та організації у вівторок, 17 квітня, підписали угоду про посилення захисту від кібератак у будь-якій формі та утримання від допомоги урядам країн у їх скоєнні. До угоди долучились такі інтернет-гіганти, як Facebook, Microsoft, SAP, Nokia та інші. Водночас серед підписантів немає Amazon, Apple, Alphabet - материнської компанії Google, або Twitter, зазначає агенція dpa.

"Руйнівні атаки минулого року демонструють, що кібербезпека стосується - це не просто питання того, що може зробити кожна окрема компанія, але й того, що ми можемо зробити разом", - заявив президент Microsoft Бред Сміт, інформує агенція AFP.

Компанії домовилися посилити захист від кібератак, незалежно від мотивації тих, хто їх скоює. Згідно з заявою компаній, очікується, що загальні збитки від кібератак до 2022 року сягнуть позначки у вісім трильйонів доларів і негативно вплинуть на безліч підприємств.

Нагадаємо, 17 квітня США та Великобританія заявили про те, що спонсоровані російською державою хакери можуть завдати світові масштабного кіберудару. Його цілями можуть стати державні структури, приватні компанії та організації, провайдери інтернет послуг та важливі об'єкти інфраструктури, вважають спецслужби.

В минулому про кібератаки, ймовірно, з боку російських хакерів також заявляли уряди Польщі, Німеччини, США, України та інших країн.