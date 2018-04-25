 Facebook-скандал: ЗМІ знайшли нову ″реінкарнацію″ Cambridge Analytica | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Facebook-скандал: ЗМІ знайшли нову "реінкарнацію" Cambridge Analytica

Британські журналісти з'ясували, що команда Cambridge Analytica працюватиме під новою вивіскою. Компанія відома через гучний скандал з отриманням особистої інформації про користувачів Facebook.

Facebook скандал: Офіс Cambridge Analytica в Лондоні

Офіс Cambridge Analytica в Лондоні

Попри те, що сумнозвісна компанія-фігурант скандалу з Facebook, британська Cambridge Analytica, оголосила про банкрутствота закриття, її діяльність може продовжитися. Принаймні, під новим брендом та з новою юридичною особою, пише на основі власного розслідування британське видання The Register ввечері середи, 2 травня.

DW.COM

Марк Цукерберг вибачився перед конгресменами за витік даних з Facebook. За його словами, соцмережі дедалі важче протистояти фейковим новинам і маніпуляціям ззовні, зокрема з Росії. (11.04.2018)

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про своє банкрутство та закриття. Через скандал вона втрачає клієнтів і вимушена сплатити великі штрафи. (02.05.2018)

Материнська фірма Cambridge Analytica - SCL Group - також закривається. Утім, у реєстрі юридичних осіб Великобританії є активна компанія Emerdata Limited, чий офіс знаходиться за тією ж адресою, що й SCL. Керує нею та ж команда менеджерів та інвесторів, що й Cambridge Analytica. Видом своєї діяльності Emerdata Limited називає "обробку даних, хостинг та споріднені послуги". 28 березня, зазначає The Register, директором Emerdata став Александер Тейлор - той, хто очолює Cambridge Analytica і вважається "аналітичним генієм", який стояв за схемою отримання та обробки даних про користувачів.

Нагадаємо, що у розпорядженні Cambridge Analytica через сумнівні маніпуляції опинилися особисті дані мільйонів користувачів соцмережі Facebook, яка визнала несанкціонований витік даних. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. У 2016 році Cambridge Analytica допомагала, зокрема, штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії у США.  
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Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW

Посилання в інтернеті

Cambridge Analytica dismantled for good? Nope: It just changed its name to Emerdata

Аудіо й відео до теми

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW  

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