Facebook-скандал: ЗМІ знайшли нову "реінкарнацію" Cambridge Analytica

Попри те, що сумнозвісна компанія-фігурант скандалу з Facebook, британська Cambridge Analytica, оголосила про банкрутствота закриття, її діяльність може продовжитися. Принаймні, під новим брендом та з новою юридичною особою, пише на основі власного розслідування британське видання The Register ввечері середи, 2 травня.

Материнська фірма Cambridge Analytica - SCL Group - також закривається. Утім, у реєстрі юридичних осіб Великобританії є активна компанія Emerdata Limited, чий офіс знаходиться за тією ж адресою, що й SCL. Керує нею та ж команда менеджерів та інвесторів, що й Cambridge Analytica. Видом своєї діяльності Emerdata Limited називає "обробку даних, хостинг та споріднені послуги". 28 березня, зазначає The Register, директором Emerdata став Александер Тейлор - той, хто очолює Cambridge Analytica і вважається "аналітичним генієм", який стояв за схемою отримання та обробки даних про користувачів.

Нагадаємо, що у розпорядженні Cambridge Analytica через сумнівні маніпуляції опинилися особисті дані мільйонів користувачів соцмережі Facebook, яка визнала несанкціонований витік даних. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. У 2016 році Cambridge Analytica допомагала, зокрема, штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії у США.