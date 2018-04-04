Facebook посилює вимоги до розміщення політичної реклами

Facebook посилює контроль над рекламою з політичним контентом. Надалі при розміщенні такої реклами потрібно буде вказувати, хто її оплачує. Соцмережа буде також перевіряти розташування і особу замовника, повідомив засновник Facebook Марк Цукерберг в п'ятницю, 6 квітня. За його словами, соціальна мережа має намір таким чином ускладнити спроби маніпуляцій на кшталт імовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Компанія Facebook ще в жовтні 2017 року посилила правила розміщення передвиборної агітації, нині контроль тільки посилюється: оголошення, що стосуються важливих політичних дебатів, повинні надалі ясно позначатися як "політична реклама".

Тисячі нових співробітників

Як повідомив Марк Цукерберг, його компанія наймає тисячі нових співробітників для посилення контролю напередодні виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року. Він зазначив, що напередодні важливих виборів в США, Мексиці, Бразилії, Індії, Пакистані та інших країнах головним пріоритетом для нього є запобігання спробам впливу на виборців.

Цукерберг визнав, що заплановані заходи не дозволять повністю запобігти зловживанням, проте він упевнений в тому, що зловмисникам надалі буде складніше використовувати фальшиві акаунти і сторінки Facebook для поширення реклами, тобто робити те, що, за його словами, "росіяни робили під час виборів 2016 року".

Росію постійно звинувачують у втручанні в президентську кампанію в США на стороні Дональда Трампа. Москва заперечує це.

Facebook перебуває в центрі скандалу навколо витоку даних десятків мільйонів користувачів цієї соціальної мережі. Як з'ясувалося, британська компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, який пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Під час останньої передвиборної кампанії в США Cambridge Analytica використовувала особисті дані частини електорату для створення адресної і психологічно вивіреної політичної реклами.