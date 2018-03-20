Facebook посеред нового скандалу із зловживання даних користувачів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2018

Сторінку Крістофера Вайлі у Facebook заблоковано. "За викриття", як він пише у Twitter. Тобто за те, що він опублікував таємну інформацію. Через те, що 28-річний колишній співробітник фірми з аналітики даних Cambridge Analytica свіжими одкровеннями призвів до нового скандалу довкола захисту даних Facebook.

Що сталося?

Вайлі звернувся до громадськості. Він говорив з New York Times та Guardian про дії його колишнього працедавця. Cambridge Analytica нібито без згоди користувачів проводила аналіз близько 50 мільйонів профілів на Facebook.

Дивитись відео 01:41 Поділитись Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2udTR Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

Усе почалося з опитування у Facebook, яке проводив Александр Коган, професор британського Кембриджського університету. Опитування стосувалося особистостей опитуваних. Близько 270 тисяч взяли участь в опитуванні. Ще перед першим запитанням вони повинні були дати згоду, що автор опитування отримає доступ до їхнього профілю у Facebook та списку їхніх друзів. Тобто таким чином Коган мав на виході доступ до масивного обсягу даних. Його нібито передали Cambridge Analytica у 2015 році.

Що це за фірма?

Cambridge Analytica аналізує дані користувачів платформ на кшталт Facebook і створює психологічні профілі. Компанія відома була громадськості вже роком раніше. Тоді стало відомо, що команда Дональда Трампа винайняла Cambridge Analytica, щоб цілеспрямовано рекламувати тодішнього кандидата в президенти США на Facebook.

Стів Беннон був віце-президентом Cambridge Analytica

Вайлі у 2013 році зустрів американського мільярдера Роберта Мерсера. Мерсер інвестував 15 мільйонів доларів у Cambridge Analytica. Через цей контакт Вайлі познайомився також з головою сайту Breitbart Стівом Бенноном. Він був віце-президентом Cambridge Analytica. Він був натхненний можливостями психологічних маніпуляцій на Facebook, стверджує Вайлі. Беннон був важливою персоною у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.

Для роботи Вайлі бракувало лише правильних даних. Так виник контакт з "Психометричним центром" Кембриджського університету і, врешті-решт, з Александром Коганом. Cambridge Analytica мала заплатити мільйон доларів. За це вони отримали залучення 270 тисяч користувачів і 32 типи особистості.

Дональд Трамп користувався послугами інтернет-рекламщиків

Вайлі є впевненим, що Cambridge Analytica могла вплинути на вибори в США. Експерти, однак, не мають єдиної думки щодо того, наскільки насправді ефективний цей вид цільової реклами.

Що каже Facebook?

Facebook постав перед серйозними обвинуваченнями. Багато хто говорить про витік даних. Однак у офіційній заяві онлайн-компанія пише, що це зовсім не так. В усіх випадках опитування користувачі самі мали погодитися, щоб Коган отримав доступ до їхніх даних та до списку їхніх друзів.

Однак Вайлі розповів New York Times, що Facebook уже деякий час знала про передачу даних.

У своїй заяві Facebook стверджує, що опитування з Facebook уже було видалено і що Cambridge Analytica і Коган погодилися видалити дані користувачів.

Що відбудеться далі?

Колишній директор американського Бюро із захисту прав споживачів Девід Владек розповів газеті Washington Post, що Facebook має розраховувати на мільярдні штрафи. Оскільки у 2011 році Facebook зобов'язалася дотримуватися високих стандартів захисту даних. Це стосується також і згоди на передачу даних третім особам. Порушення можуть означати штрафи до 40 тисяч доларів за кожен окремий випадок.

Як захиститися від втрати персональних даних?

Facebook між тим вжив деяких заходів із захисту даних і тепер інформацію про друзів передати вже не так просто, як раніше, однак обережність все одно потрібна. "Коли підприємство (яке запитує ваші дані - Ред.) є чесним і серйозним, то взагалі не буде такої опції, щоб передати дані ваших друзів", говорить Facebook-експерт Сімон Мадер (Simon Mader). Він є співзасновником кельнської агенції з дослідження ефективності Adbaker і займається рекламою та маркетингом у соціальних медіа.

Він радить зважати, яку інформацію запитують, коли через Facebook проходить аутентифікація. "Якщо опитування або програма є ще наполовину по-людськи зробленою, можна відмовитися передавати певні категорії даних, як-то список друзів або доступ до картинок". Однак є програми на Facebook, які не дозволяють цього робити. "Якщо програма є дуже вимогливою, її варто бойкотувати", - каже Мадер: "Я вже це робив. Я ж не стану для якоїсь онлайн-гри розкривати усі свої таємниці".