Facebook пообіцяв Берліну стати прозорішим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Американська компанія Facebook продемонструвала готовність піти назустріч уряду Німеччини в питанні прозорості алгоритмів своєї роботи. Про це заявила міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) після зустрічі з представниками керівництва соцмережі, яка відбулася у Берліні в понеділок, 26 березня.

Було досягнуте "певне розуміння" того, що від Facebook очікують більшої прозорості, заявила міністерка. При цьому вона зазначила, що отримати "конкретну згоду" з боку керівництва соцмережі з цього приводу досить складно. "У цілому, у нас відбулася інтенсивна, довга розмова - доволі суперечлива", - підсумувала Барлі.

Міністерка також повідомила, що Facebook обіцяв поінформувати всіх користувачів, яких стосується скандал з компанією Cambridge Analytica (CA). Представники соцмережі визнали порушення та пообіцяли не допускати їх у майбутньому, заявила Барлі. Разом з тим вона виступила за посилення контролю над Facebook та іншими великими IT-компаніями.

Найбільший витік в історії Facebook

Кілька років тому CA, яку пов'язують з передвиборним штабом нинішнього президента США Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, що пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Цей додаток встановили близько 270 тисяч людей, передавши йому свою особисту інформацію. Не виключено, що CA вдалося отримати дані також тих, хто перебував у списку друзів людей, які встановили програму, - тобто загалом близько 50 мільйонів користувачів.

Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала, що знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані були видалені. Як підозрюють, під час останньої передвиборної кампанії в США фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.