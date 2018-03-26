Facebook обіцяє посилити захист особистих даних

На тлі скандалу з витоком особистих даних соцмережа Facebook обіцяє посилити захист приватної сфери своїх користувачів. Вони повинні мати "більше контролю" над своїми даними, заявили в компанії у середу, 28 березня, повідомляє агенція AFP.

У подальшому користувачі Facebook матимуть доступ до тих даних, які соцмережа збирає про них, та дістануть можливість завантажувати та видаляти ці дані. Компанія також має полегшити доступ до налаштувань акаунтів, які дозволяють користувачам визначити, якого рівня захисту особистих даних вони потребують. "Ми ясно і чітко усвідомили , що налаштування, які стосуються захисту приватної сфери, та інші важливі функції занадто складно відшукати, і ми повинні краще інформувати людей", - заявили представниці Facebook Ерін Еган та Ешлі Берінджер.

Навколо Facebook розгорівся скандал через те, що дані близько 50 мільйонів користувачів соцмережі потрапили до рук компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами.

Засновник Facebook Марк Цукербарг неодноразово вибачався перед користувачами та пообіцяв, що подібних випадків не повториться у майбутньому. Його компанія має також надати пояснення щодо захисту даних Євросоюзу, а сам Цукерберг виступить перед Конгресом США.