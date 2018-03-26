 Facebook обіцяє посилити захист особистих даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Facebook обіцяє посилити захист особистих даних

У подальшому, пообіцяли в Facebook, користувачі матимуть доступ до управління даними, які про них збирає соцмережа. Крім того, їм має стати простіше налаштовувати рівень захисту приватності.

Facebook обіцяє полегшити користувачам налаштування приватності

Facebook обіцяє полегшити користувачам налаштування приватності

На тлі скандалу з витоком особистих даних соцмережа Facebook обіцяє посилити захист приватної сфери своїх користувачів. Вони повинні мати "більше контролю" над своїми даними, заявили в компанії у середу, 28 березня, повідомляє агенція AFP.

У подальшому користувачі Facebook матимуть доступ до тих даних, які соцмережа збирає про них, та дістануть можливість завантажувати та видаляти ці дані. Компанія також має полегшити доступ до налаштувань акаунтів, які дозволяють користувачам визначити, якого рівня захисту особистих даних вони потребують. "Ми ясно і чітко усвідомили , що налаштування, які стосуються захисту приватної сфери, та інші важливі функції занадто складно відшукати, і ми повинні краще інформувати людей", - заявили представниці Facebook Ерін Еган та Ешлі Берінджер.

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У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі. (27.03.2018)

Євросоюз очікує, що Facebook дасть пояснення щодо історії з витоком особистих даних користувачів. Тим часом засновник соцмережі Марк Цукерберг попросив у німецьких користувачів вибачення за витік інформації. (27.03.2018)

Навколо Facebook розгорівся скандал через те, що дані близько 50 мільйонів користувачів соцмережі потрапили до рук компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами. 

Засновник Facebook Марк Цукербарг неодноразово вибачався перед користувачами та пообіцяв, що подібних випадків не повториться у майбутньому. Його компанія має також надати пояснення щодо захисту даних Євросоюзу, а сам Цукерберг виступить перед Конгресом США.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані.

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