 Facebook знадобиться ″кілька років″ на вирішення проблеми з витоком даних | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2018
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Економіка

Facebook знадобиться "кілька років" на вирішення проблеми з витоком даних

Керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанії потрібно "кілька років" на вирішення проблеми з витоком приватних даних користувачів.

Марк Цукерберг

У розмові з американським новинним сайтом Vox, у понеділок, 2 квітня, керівник Facebook Марк Цукерберг зазначив, що компанії потрібно буде "кілька років" для вирішення проблем, виявлених у зв'язку з несанкціонованим витоком особистих даних користувачів.

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Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. (26.03.2018)

Низка британських газет у неділю вийшла з розміщеним на цілу шпальту вибаченням засновника Facebook за ситуацію з витоком даних користувачів. Марк Цукерберг обіцяє, що подібного більше не станеться. (25.03.2018)

Засновник соцмережі зауважив, що одна з проблем Facebook полягала в "ідеалізмі". Зосередившись на позитивних аспектах соцмережі як інструменту, що поєднує людей, творці Facebook "не витратили достатньо часу, не продумали деякі слабкі сторони використання інструментів", наводить слова Марка Цукерберга AFP.

Вирішення ж проблеми, за словами керівника Facebook, потребуватиме кількох років. "Я хотів би розв'язати ці проблеми за три чи шість місяців, та реальність полягає в тому, що вирішення цих питань потребуватиме тривалішого періоду часу," - заявив Цукерберг.

Нагадаємо, що скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

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