 Facebook дозволить користувачам ″очистити історію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

Facebook дозволить користувачам "очистити історію"

Засновник Facebook Марк Цукерберг пообіцяв, що за кілька місяців користувачі соціальної мережі отримають додаткові засоби контролю за історією своєї сторінки.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Засновник і глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 1 травня, пообіцяв, що користувачі мережі отримають незабаром змогу "очистити історію" користування Facebook. Цукерберг порівняв нову опцію з очищенням файлів cookies у браузері на персональному комп'ютері. За словами глави Facebook, це може погіршити якість використання браузера. Цукерберг планує обговорити нововведення на щорічній конференції F8, яка починається 1 травня, а сам новий інструмент стане доступним за кілька місяців.

DW.COM

Компанія Facebook не змогла забезпечити своїх користувачів належним ступенем захисту персональних даних, визнав її засновник та керівник Марк Цукерберг. (09.04.2018)

Для реалізації своїх планів соцмережа наймає тисячі нових співробітників. Глава Facebook Марк Цукерберг сподівається, що це дозволить уникнути повторення історії з імовірним втручанням Росії у американські вибори. (07.04.2018)

Регулювання соціальних мереж необхідне з огляду на глобальне значення інтернету, заявив керівник компанії Facebook Марк Цукерберг під час другого дня слухань у комітеті Конгресу США. (11.04.2018)

"Ця опція надасть вам можливість побачити веб-сайти і додатки, які надсилають нам інформацію, коли ви їх використовуєте, видалити цю інформацію з вашого облікового рахунку та вимкнути для нас можливість зберігати цю інформацію надалі як пов'язану з вашим екаунтом", - йдеться в офіційній заяві Facebook.

Нагадаємо, соцмережа Цукерберга вживає заходів для посилення власної прозорості через скандал з витоком даних своїх користувачів. Скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження компанії Cambridge Analytica. 4 квітня компанія Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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