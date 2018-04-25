Facebook дозволить користувачам "очистити історію"

Засновник і глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 1 травня, пообіцяв, що користувачі мережі отримають незабаром змогу "очистити історію" користування Facebook. Цукерберг порівняв нову опцію з очищенням файлів cookies у браузері на персональному комп'ютері. За словами глави Facebook, це може погіршити якість використання браузера. Цукерберг планує обговорити нововведення на щорічній конференції F8, яка починається 1 травня, а сам новий інструмент стане доступним за кілька місяців.

"Ця опція надасть вам можливість побачити веб-сайти і додатки, які надсилають нам інформацію, коли ви їх використовуєте, видалити цю інформацію з вашого облікового рахунку та вимкнути для нас можливість зберігати цю інформацію надалі як пов'язану з вашим екаунтом", - йдеться в офіційній заяві Facebook.

Нагадаємо, соцмережа Цукерберга вживає заходів для посилення власної прозорості через скандал з витоком даних своїх користувачів. Скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження компанії Cambridge Analytica. 4 квітня компанія Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.