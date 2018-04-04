 Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2018
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Економіка

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, яка працювала на штаб Дональда Трампа під час виборів у США. Раніше озвучувалась цифра у 50 мільйонів.

Facebook

У середу, 4 квітня, Facebook оприлюднив інформацію, що кількість користувачів, особисті дані котрих несанкціоновано потрапили в розпорядження компанії Cambridge Analytica, становить 87 мільйонів. Раніше називали цифру в 50 мільйонів, інформує агенція Reuters.

Технічний директор Facebook Майк Шрепфер повідомив, що більшість з цих 87 мільонів користувачів є мешканцями США. Facebook заявляє, що докладає всіх зусиль для обмеження доступу до персональних даних користувачів третім особам.

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Керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанії потрібно "кілька років" на вирішення проблеми з витоком приватних даних користувачів. (02.04.2018)

У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі. (27.03.2018)

Нагадаємо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. У попередніх повідомленнях ішлося про дані 50-ти мільйонів користувачів.

Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

Компенентні органи в США та Великобританії вже розпочали розслідування за фактом витоку даних. Засновник і директор Facebook Марк Цукерберг, як очікується, наступного тижня має виступити на засіданні комітету Конгресу США, який опікується розслідуванням справи.
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