Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

У середу, 4 квітня, Facebook оприлюднив інформацію, що кількість користувачів, особисті дані котрих несанкціоновано потрапили в розпорядження компанії Cambridge Analytica, становить 87 мільйонів. Раніше називали цифру в 50 мільйонів, інформує агенція Reuters.

Технічний директор Facebook Майк Шрепфер повідомив, що більшість з цих 87 мільонів користувачів є мешканцями США. Facebook заявляє, що докладає всіх зусиль для обмеження доступу до персональних даних користувачів третім особам.

Нагадаємо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. У попередніх повідомленнях ішлося про дані 50-ти мільйонів користувачів.

Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

Компенентні органи в США та Великобританії вже розпочали розслідування за фактом витоку даних. Засновник і директор Facebook Марк Цукерберг, як очікується, наступного тижня має виступити на засіданні комітету Конгресу США, який опікується розслідуванням справи.