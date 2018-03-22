 Facebook викликають у Берлін для пояснень через скандал навколо витоку даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

Facebook викликають у Берлін для пояснень через скандал навколо витоку даних

В уряді Німеччини вимагають пояснень від керівництву європейського відділу інтернет-компанії Facebook щодо обставин скандалу з потраплянням даних 50 мільйонів користувачів компанії, яка працювала на штаб Дональда Трампа.

В уряді Німеччини вимагають пояснень від Facebook через скандал навколо Cambridge Analytica

Міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley) вимагає детальних пояснень від менеджерів європейського представництва американської інтернет-компанії Facebook щодо скандалу навколо Cambridge Analytica. Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам видань німецької медіа-групи Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 22 березня.

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Це питання виникає постійно: наскільки надійним є захист приватних даних на Facebook? Соцмережа знову вимушена виправдовуватись. Цього разу це ще й пов'язано з Дональдом Трампом. (20.03.2018)

Марк Цукерберг визнав помилку Facebook щодо збору персональних даних користувачів соцмережі компанією, яка працювала на штаб Дональда Трампа. (21.03.2018)

Барлі вважає неприйнятним, коли користувачів соціальних мереж "просвічують проти їхньої волі". Те саме стосується й протиправного аналізу особистих даних корустивачів, щоб потім використовувати це для поширення "ненависті проти політичних супротивників". Такі практики вона називає "загрозою для демократії", цитує інформагенція AFP.

Водночас статс-міністерка у Відомстві федерального канцлера Німеччини  Дороте Бер (Dorothee Bär), котра відповідає за сферу цифрових технологій у німецькому уряді, наголосила на значенні довіри з боку користувачів до інтернет-компаній. "Facebook має нарешті зрозуміти, що найважливіший капітал - не доходи від реклами, а довіра користувачів", - сказала Бер.

Скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Напередодні керівник Facebook Inc.Марк Цукерберг визнав те, що компанія "припустилася помилок". У компанії також повідомили, що розпочали у зв'язку зі скандалом відповідне розслідування.

У німецькому уряду вказали на нові суворіші правила захисту особистих даних громадян у ЄС, що набудуть чинності з травня цього року. Один з пунктів нововведень передбачає штрафи за порушення проти компаній у розмірі до чотирьох відсотків від обсягів світового обігу. Крім того, інтернет-компанії, більшість з яких походять із США, за словами Бер, тепер вже не зможуть у якості виправдання посилатися на відсутність тих чи інших норм у законодавстві США, де розташовані штаб-квартири самих компаній.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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