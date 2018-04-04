 Facebook видалив акаунти російської ″фабрики тролів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Facebook видалив акаунти російської "фабрики тролів"

Компанія Facebook Inc. видалила сотні акаунтів, пов'язаних з російським Федеральним агентством новин, яке також відоме як "фабрика тролів".

Facebook видалив акаунти фабрики тролів

Американська компанія Facebook Inc. видалила понад 270 акаунтів та сторінок, пов'язаних з російським Федеральним агентством новин (ФАН), яке в засобах масової інформації часто називали "фабрикою тролів". Про це засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив у вівторок, 3 квітня, в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, агентство "неодноразово обманювало людей і маніпулювало ними по всьому світу".

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Керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанії потрібно "кілька років" на вирішення проблеми з витоком приватних даних користувачів. (02.04.2018)

Засновник Facebook Марк Цукерберг погодився виступити перед американськими конгресменами, але відмовив британським депутатам. (28.03.2018)

Видалені сторінки велися переважно російською і багато з них не мали політичного контенту, однак Цукерберг пояснив, що політика Facebook надалі передбачатиме видалення всіх акаунтів, пов'язаних з користувачем, що розповсюджує фальшиві і маніпулятивні повідомлення. Як заявив Цукерберг, "з тих доказів, які ми зібрали, ясно, що ці організації контролювалися і керувалися" російським Агентством досліджень інтернету (АДІ).

Нагадаємо, що в лютому США пред'явили 13 громадянам Росії і трьом російським компаніям офіційні звинувачення у втручанні в президентські вибори 2016 року. У числі обвинувачених фігурували бізнесмен Євген Пригожин і 12 високопоставлених співробітників АДІ. У жовтні 2017 року на підставі зв'язків ФАН з АДІ Google видалив повідомлення ФАН з індексації, однак повернув їх назад після того, як "Роскомнагляд" почав вимагати від Google дотримання свободи слова.
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