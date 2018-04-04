 Exit з Brexit: як справа Скрипаля змінить відносини Великобританії та ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.04.2018
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Європа

Exit з Brexit: як справа Скрипаля змінить відносини Великобританії та ЄС

Справа Скрипаля виявила нову хвилю солідарності ЄС із Великобританією. У ЗМІ навіть спекулюють на тому, що Brexit може дати "задній хід". Наскільки реалістичним є такий сценарій?

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На Великдень германіст, професор політології Ентоні Гліс сидів за письмовим столом та читав газети - новини з вітчизни його батька. Там ще один політик висловив сподівання, що британці останньої миті відмовляться від Brexit. Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), спікер німецького Бундестагу, озвучив це побажання в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Під час великодніх вихідних, які в Європі минули на початку квітня, його заяви спровокували чимало дискусій. Після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, сказав Шойбле, британці побачили, "як добре бути не самотніми у світі". Політик переконаний: вони відчують солідарність та зрозуміють, що "Європа функціонує".

Цифри соцопитування YouGov у Великобританії підтверджують думки німецького християнського демократа Шойбле. Ще перед атакою на Скрипалів у Солсбері, 47 відсотків британців вважали Brexit помилкою, тоді як лише 42 відсотки назвали рішення референдуму червня 2016 року - правильним.

Настрої - як перед Другою світовою?

Політична еліта у Великобританії високо цінує Шойбле. Утім, щодо майбутнього виходу з Євросоюзу німецький політик серйозно помиляється, вважає Гліс: "Навіть більшість тих, хто волів би лишитися у ЄС, твердо переконані: Brexit'у бути, проти цього нічого не вдіяти, якщо ти демократ". Але він зауважує, що курс на Brexit це одне, а реальні настрої у Сполученому Королівстві - інше. "Настрої похмурі, як погода", - порівнює науковець ситуацію в країні із краєвидом за вікном: сірим небом над англійським містечком Букінгем. "Зима була морозна через холод із Сибіру - і цей холод проник і на політичний ландшафт". 

Британцям зрозуміло, що вже незабаром може статися щось масштабне та, імовірно, погане, та вони нездатні цьому протистояти, каже політолог. "Думаю, історики пізніше порівнюватимуть ці настрої із атмосферою 1939-40 років, перед спалахом Другої світової, а саме - перед наступом на Англію", - припускає Гліс.  

Партнерство задля безпеки

Весною 2018 року британська політика головно зайнята Росією та справою Скрипаля. Колишній подвійний агент досі у комі, його доньця, натомість, поступово одужує. Отруєння, провину за яке Лондон покладає на Москву, уже призвело до взаємного висилання дипломатів. Спочатку з британської столиці поїхали російські представники, через відповідний крок Кремля більше 70 британців повертаються до Туманного Альбіону. Багато держав ЄС учинили аналогічно. "Бачте, це показує, що доля Великобританії вирішується не десь в Атлантиці, натомість - у дуже тісному зв'язку з Європою", - аналізує Гліс.

Справа Скрипаля не стане на заваді Brexit, утім, вплине на співпрацю Брюсселя та Лондона у майбутньому. На Мюнхенській конференції з питань безпеки у лютому цього року британська прем'єрка дала зрозуміти у якому напрямку все може піти. Тереза Мей у баварській столиці закликала укласти новий безпековий пакт з 27-ма іншими членами ЄС.

Тобто Лондон прагне залишитися у грі на цьому полі з іншими - зокрема, в Європолі, з обміном даними щодо мандрівників, з європейськими ордерами на арешт. За словами Мей, євроордери вже дозволили екстрадувати з Великобританії близько п'яти тисяч осіб. Політолог Гліс теж вважає тему безпеки ключовою. Він припускає, що британці після Brexit співпрацюватимуть з ЄС навіть тісніше, ніж зараз.

Посол Великобританії у РФ Лорі Брістоу залишає будівлю МЗС Росії

Посол Великобританії у РФ Лорі Брістоу залишає будівлю МЗС Росії

Прем'єрка посилила позиції

У ніч на 29 березня 2019 року Великобританія припинить членство у ЄС. Утім, вже є перші ознаки того, як розвиватимуться відносини острівного королівства із континентом окрім безпекового партнерства. Виглядає так, що радикальних кроків, на які сподівалися прихильники Brexit, буде менше. Та чимало досі залишається неясним.

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Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок".

Російський президент Володимир Путін вбачає в реакції Заходу на справу екс-шпигуна Сергія Скрипаля "антиросійську кампанію", яка "розкручується" з високою швидкістю. (03.04.2018)

Москва заявляє про вислання ще кількох десятків британських дипломатів, а Лондон може закрити російське торговельне представництво. (31.03.2018)

Політична плутанина довкола ЄС уже довго впливає на рейтинги британської прем'єрки. Тривалий час вони йшли донизу. "І я теж вважав, що Мей довго ще не протриматися", - зізнається 69-річний Гліс, та додає: "я помилявся. Терезі Мей неймовірно пощастило".

Справа Скрипаля відчутно посилила позиції прем'єрки. "Чимало британців зараз переконані, що Путін грає на Brexit та розхитуванні Євросоюзу. Пані Мей це грає на руку. Вона чітко каже: Путін не лише втручається у нашу, британську політику, але і готовий убити британського громадянина у Солсбері, аби посилити свої позиції", - додає оглядач.

В урядовій команді Мей теж дедалі частіше чутні антиросійські нотки. Міністр оборони Гевін Вільямсон закинув Кремлеві прагнення підірвати стабільність інших країн. Передовсім ідеться про кібератаки. Президент Росії Володимир Путін - "капосний", наголошує політик у великодньому дописі для Sunday Telegraph. Відносини Лондона та Москви поки скувала крига. ЄС, натомість, сподівається на відлигу - навіть якщо Brexit вже мало що може зупинити.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

Посилання в інтернеті

Тема: Справа Скрипаля

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.  

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