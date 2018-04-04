Exit з Brexit: як справа Скрипаля змінить відносини Великобританії та ЄС

На Великдень германіст, професор політології Ентоні Гліс сидів за письмовим столом та читав газети - новини з вітчизни його батька. Там ще один політик висловив сподівання, що британці останньої миті відмовляться від Brexit. Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), спікер німецького Бундестагу, озвучив це побажання в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Під час великодніх вихідних, які в Європі минули на початку квітня, його заяви спровокували чимало дискусій. Після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, сказав Шойбле, британці побачили, "як добре бути не самотніми у світі". Політик переконаний: вони відчують солідарність та зрозуміють, що "Європа функціонує".

Цифри соцопитування YouGov у Великобританії підтверджують думки німецького християнського демократа Шойбле. Ще перед атакою на Скрипалів у Солсбері, 47 відсотків британців вважали Brexit помилкою, тоді як лише 42 відсотки назвали рішення референдуму червня 2016 року - правильним.

Настрої - як перед Другою світовою?

Політична еліта у Великобританії високо цінує Шойбле. Утім, щодо майбутнього виходу з Євросоюзу німецький політик серйозно помиляється, вважає Гліс: "Навіть більшість тих, хто волів би лишитися у ЄС, твердо переконані: Brexit'у бути, проти цього нічого не вдіяти, якщо ти демократ". Але він зауважує, що курс на Brexit це одне, а реальні настрої у Сполученому Королівстві - інше. "Настрої похмурі, як погода", - порівнює науковець ситуацію в країні із краєвидом за вікном: сірим небом над англійським містечком Букінгем. "Зима була морозна через холод із Сибіру - і цей холод проник і на політичний ландшафт".

Британцям зрозуміло, що вже незабаром може статися щось масштабне та, імовірно, погане, та вони нездатні цьому протистояти, каже політолог. "Думаю, історики пізніше порівнюватимуть ці настрої із атмосферою 1939-40 років, перед спалахом Другої світової, а саме - перед наступом на Англію", - припускає Гліс.

Партнерство задля безпеки

Весною 2018 року британська політика головно зайнята Росією та справою Скрипаля. Колишній подвійний агент досі у комі, його доньця, натомість, поступово одужує. Отруєння, провину за яке Лондон покладає на Москву, уже призвело до взаємного висилання дипломатів. Спочатку з британської столиці поїхали російські представники, через відповідний крок Кремля більше 70 британців повертаються до Туманного Альбіону. Багато держав ЄС учинили аналогічно. "Бачте, це показує, що доля Великобританії вирішується не десь в Атлантиці, натомість - у дуже тісному зв'язку з Європою", - аналізує Гліс.

Справа Скрипаля не стане на заваді Brexit, утім, вплине на співпрацю Брюсселя та Лондона у майбутньому. На Мюнхенській конференції з питань безпеки у лютому цього року британська прем'єрка дала зрозуміти у якому напрямку все може піти. Тереза Мей у баварській столиці закликала укласти новий безпековий пакт з 27-ма іншими членами ЄС.

Тобто Лондон прагне залишитися у грі на цьому полі з іншими - зокрема, в Європолі, з обміном даними щодо мандрівників, з європейськими ордерами на арешт. За словами Мей, євроордери вже дозволили екстрадувати з Великобританії близько п'яти тисяч осіб. Політолог Гліс теж вважає тему безпеки ключовою. Він припускає, що британці після Brexit співпрацюватимуть з ЄС навіть тісніше, ніж зараз.

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Прем'єрка посилила позиції

У ніч на 29 березня 2019 року Великобританія припинить членство у ЄС. Утім, вже є перші ознаки того, як розвиватимуться відносини острівного королівства із континентом окрім безпекового партнерства. Виглядає так, що радикальних кроків, на які сподівалися прихильники Brexit, буде менше. Та чимало досі залишається неясним.

Політична плутанина довкола ЄС уже довго впливає на рейтинги британської прем'єрки. Тривалий час вони йшли донизу. "І я теж вважав, що Мей довго ще не протриматися", - зізнається 69-річний Гліс, та додає: "я помилявся. Терезі Мей неймовірно пощастило".

Справа Скрипаля відчутно посилила позиції прем'єрки. "Чимало британців зараз переконані, що Путін грає на Brexit та розхитуванні Євросоюзу. Пані Мей це грає на руку. Вона чітко каже: Путін не лише втручається у нашу, британську політику, але і готовий убити британського громадянина у Солсбері, аби посилити свої позиції", - додає оглядач.

В урядовій команді Мей теж дедалі частіше чутні антиросійські нотки. Міністр оборони Гевін Вільямсон закинув Кремлеві прагнення підірвати стабільність інших країн. Передовсім ідеться про кібератаки. Президент Росії Володимир Путін - "капосний", наголошує політик у великодньому дописі для Sunday Telegraph. Відносини Лондона та Москви поки скувала крига. ЄС, натомість, сподівається на відлигу - навіть якщо Brexit вже мало що може зупинити.