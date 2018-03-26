 Deutsche Post звинуватили у продажі даних клієнтів, компанія це спростовує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Deutsche Post звинуватили у продажі даних клієнтів, компанія це спростовує

Компанію Deutsche Post звинуватили в несанкціонованому продажі даних клієнтів партіям ХДС та ВДП для використання під час виборів. У самій компанії всі закиди називають безпідставними.

Deutsche Post звинувачують у продажі даних клієнтів

Видання Bild am Sonntag повідомило про продаж Deutsche Post особистих даних клієнтів

Найбільша німецька компанія поштової служби Deutsche Post спростувала поширені раніше повідомлення ЗМІ щодо продажу даних клієнтів політичним партіям. Відповідна заява представників Deutsche Post пролунала в неділю, 1 квітня. "Компанія зберігає та використовує особисті дані, тільки суворо дотримуючись закону", - заявив речник компанії агентству dpa. Щодо закидів він також наголосив, що робота пошти, а також всіх її дочірніх підприємств уже "протягом років" регулярно контролюється та перевіряється Федеральним уповноваженим із захисту даних.

DW.COM

Хакери отримали доступ до імен користувачів, паролів та електронних адрес користувачів додатку, розробленого Under Armour. (30.03.2018)

У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі. (27.03.2018)

У подальшому, пообіцяли в Facebook, користувачі матимуть доступ до управління даними, які про них збирає соцмережа. Крім того, їм має стати простіше налаштовувати рівень захисту приватності. (28.03.2018)

Раніше в неділю німецьке видання Bild am Sonntag повідомило про продаж одним із дочірніх підприємств Deutsche Post особистих даних своїх клієнтів німецьким партіям для використання у передвиборній боротьбі. Такі операції німецька поштова служба нібито робить з 2005 року. За даними журналістів, у 2017 році Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Вільна демократична партія (ВДП) заплатили п'ятизначну суму за отриману інформацію.

Не виключено, що партіям продавалися дані щодо купівельної спроможності, банківських операцій, а також інформація про вік, стать, освіту, сімейний статус, житлові умови й наявність автомобіля. Політсили використовували цю інформацію нібито для того, щоб більше дізнатися про цільову аудиторію в окремих районах. При цьому персональні дані не передавалися, зазначає видання. ХДС і ВДП вже підтвердили виданню факт співпраці з Deutsche Post. Тим часом соціал-демократи, Зелені, Ліва партія та "Альтернатива для Німеччини" запевняють, що не співпрацювали з Deutsche Post та її "дочками".

Скандал навколо Deutsche Post збігся в часі зі скандалом через неправомірне використання даних користувачів соціальної мережі Facebook. Остання допустила витік даних близько 50 мільйонів користувачів соцмережі. Цими даними скористалася компанія Cambridge Analytica, близька до передвиборного штабу Дональда Трампа. Дані користувачів соцмережі використовувалися для створення психологічного портрета виборців під час президентської кампанії 2016 року. Скандал вже при звів до багатомільярдних втрат для Facebook.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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