Deutsche Post звинуватили у продажі даних клієнтів, компанія це спростовує

Найбільша німецька компанія поштової служби Deutsche Post спростувала поширені раніше повідомлення ЗМІ щодо продажу даних клієнтів політичним партіям. Відповідна заява представників Deutsche Post пролунала в неділю, 1 квітня. "Компанія зберігає та використовує особисті дані, тільки суворо дотримуючись закону", - заявив речник компанії агентству dpa. Щодо закидів він також наголосив, що робота пошти, а також всіх її дочірніх підприємств уже "протягом років" регулярно контролюється та перевіряється Федеральним уповноваженим із захисту даних.

Раніше в неділю німецьке видання Bild am Sonntag повідомило про продаж одним із дочірніх підприємств Deutsche Post особистих даних своїх клієнтів німецьким партіям для використання у передвиборній боротьбі. Такі операції німецька поштова служба нібито робить з 2005 року. За даними журналістів, у 2017 році Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Вільна демократична партія (ВДП) заплатили п'ятизначну суму за отриману інформацію.

Не виключено, що партіям продавалися дані щодо купівельної спроможності, банківських операцій, а також інформація про вік, стать, освіту, сімейний статус, житлові умови й наявність автомобіля. Політсили використовували цю інформацію нібито для того, щоб більше дізнатися про цільову аудиторію в окремих районах. При цьому персональні дані не передавалися, зазначає видання. ХДС і ВДП вже підтвердили виданню факт співпраці з Deutsche Post. Тим часом соціал-демократи, Зелені, Ліва партія та "Альтернатива для Німеччини" запевняють, що не співпрацювали з Deutsche Post та її "дочками".

Скандал навколо Deutsche Post збігся в часі зі скандалом через неправомірне використання даних користувачів соціальної мережі Facebook. Остання допустила витік даних близько 50 мільйонів користувачів соцмережі. Цими даними скористалася компанія Cambridge Analytica, близька до передвиборного штабу Дональда Трампа. Дані користувачів соцмережі використовувалися для створення психологічного портрета виборців під час президентської кампанії 2016 року. Скандал вже при звів до багатомільярдних втрат для Facebook.