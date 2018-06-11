 Daimler має відкликати в ФРН 238 тисяч дизельних авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Daimler має відкликати в ФРН 238 тисяч дизельних авто

Через виявлення недозволених приладів вимикання системи очищення вихлопів автоконцерн Daimler лише в Німеччині має відкликати 238 тисяч дизельних автомобілів, кажуть у німецькому уряді.

Дизельний двигун

Німецький автомобільний концерн Daimler повинен відкликати загалом 238 тисяч оснащених дизельним двигуном автомобілів через виявлені недозволенні прилади вимикання системи очищення вихлопів. Про це в понеділок, 11 червня, повідомив міністр транспорту Німеччини Андреас Шоер (Andreas Scheuer) після зустрічі з генеральним директором Daimler Дітером Цетше (Dieter Zetsche) у Берліні, передає інформагенція dpa.

За словами урядовця, федеральний уряд негайно ухвалить офіційне відкликання цих автомобілів. Всього в Європі налічується близько 774 000 автомобілів-дизелів марки Mercedes, оснащених такими системами. Йдеться про мінівен Vito, а також представницькі моделі С-класу та позашляховик GLC.

На даний момент тривають санкціоновані міністерством транспорту перевірки інших моделей дизельних автомобілів Daimler на предмет наявності недозволених систем керування очисткою вихлопних газів.

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


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