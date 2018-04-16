Czexit - кошмар чеського бізнесу (відео)

На відміну від політиків-популістів у Чехії та багатьох пересічних громадян, чеський бізнес вважає вихід з ЄС вкрай негативним сценарієм.
У парламенті Чехії можливість виходу з ЄС, як це зробила Великобританія, є благодатною темою серед популістів. Неоднозначні настрої і у провінції. І тільки місцевий бізнес вважає вихід з Євросоюзу кошмаром.
Переобрання Мілоша Земана на посаду президента Чехії аналітики вважають вибором курсу: чехи хочуть бути політично ближчими до Росії та Китаю. Однак чи так це насправді? (02.02.2018)
Делегати з'їзду правих популістів, що відбувається в Празі, вимагали кінця Європейського Союзу в його теперішній формі. (16.12.2017)
Майже 900 тисяч поляків та 500 тисяч чехів завдячують своїми робочими місцями німецькому імпорту. Загалом потреби німецької промисловості забезпечують у Євросоюзі роботою майже пять мільйонів осіб. (21.02.2018)