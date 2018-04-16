 Czexit - кошмар чеського бізнесу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2018
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Політика й суспільство

Czexit - кошмар чеського бізнесу (відео)

На відміну від політиків-популістів у Чехії та багатьох пересічних громадян, чеський бізнес вважає вихід з ЄС вкрай негативним сценарієм.

Сутінки в Празі (Zharastudio - Fotolia.com)

У парламенті Чехії можливість виходу з ЄС, як це зробила Великобританія, є благодатною темою серед популістів. Неоднозначні настрої і у провінції. І тільки місцевий бізнес вважає вихід з Євросоюзу кошмаром.


 

 

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