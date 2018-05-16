 CNBC повідомив про провал випробувань нових російських ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

CNBC повідомив про провал випробувань нових російських ракет

Всі чотири випробування нових ракет, про які говорив Путін у посланні Федеральним зборам, закінчилися невдало, повідомив телеканал CNBC з посиланням на дані спецслужб США.

Обіцяні Путіним надсучасні ракети далекі від досконалості

Обіцяні Путіним надсучасні ракети далекі від досконалості

Всі чотири випробування новітніх російських ракет з ядерною установкою та необмеженим радіусом дії, проведені з листопада 2017 року по лютий 2018 року закінчилися невдало. Про це повідомив американський телеканал CNBC у понеділок, 21 травня. Під час найбільш успішного з цих тестів ракета, про яку повідомив президент Росії Володимир Путін в березневому посланні Федеральним зборам, пролетіла 22 милі (в перерахунку 35,4 кілометра), йдеться в матеріалі, який був опублікований на сайті телекомпанії.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент США Дональд Трамп вважають, що заяви російського президента Володимира Путіна про нові види зброї шкодять ситуації з контролем над озброєнням в світі. (02.03.2018)

Президент РФ Володимир Путін оголосив про випробування нової балістичної ракети "Сармат", а також створення інших видів озброєнь. Утім, вчені висловлюють сумнів у реальності озвучених Путіним проектів. (01.03.2018)

Польоти від чотирьох секунд до двох хвилин

Через дві хвилини польоту контроль над ракетою було втрачено, і вона упала на землю. Найкоротше випробування тривало 4 секунди, ракета розбилася, пролетівши всього 5 миль (в перерахунку 8 кілометрів), йдеться далі в статті.

За даними телеканалу, розробка цих ракет триває з початку 2000-х років. Вони мають як бензиновий двигун, який використовується для старту, так і ядерний, на який відбувається перемикання після зльоту. Вочевидь, під час тестів не спрацювало перемикання на ядерний двигун, зазначається в статті. За словами співрозмовників CNBC, випробування ракети почалися за розпорядженням кремлівських високопосадовців, хоча творці установки стверджували, що вона ще досі на початковому етапі розробки.

Успішні випробування в 2016 році

Разом з тим джерела телеканалу повідомили про два успішні випробування іншої російської ракети, здатної нести ядерні боєголовки. Ці тести були проведені в 2016 році. Третє, невдале, випробування датоване жовтнем 2017 року, а цього літа може відбутися четвертий тест, ідеться в матеріалі.

Виступаючи 1 березня, Володимир Путін повідомив, що в РФ почалися активні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат". Нову МБР оснащено "найсучаснішими системами подолання протиракетної оборони" (ПРО), заявив він, продемонструвавши відео з моделюванням польоту ракети в напрямку США. За словами російського президента, МБР не має обмежень по дальності польоту.

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