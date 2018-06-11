 CeBIT-2018: у фокусі - блокчейн та безпека даних | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2018

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Економіка

CeBIT-2018: у фокусі - блокчейн та безпека даних

Відомий на весь світ комп’ютерний ярмарок CeBIT цього року перейшов у новий формат фестивалю заради залучення молодої аудиторії. Очікується, що у німецькому Ганновері зберуться майже 2500 компаній. 

CeBit-2018 (picture alliance/dpa/F. Gentsch)

Побоюючись викрадення комп’ютерних даних та хакерських атак, підприємці не надто поспішають оцифровувати виробничі процеси. Як зробити це безпечно, можна дізнатися на цьогорічному комп’ютерному ярмарку, який розпочався у Ганновері 11 червня і триватиме до 15 червня.

Цьогорічний CeBIT розділили на чотири тематичні частини: на заходах під назвою "d!conomy" йдеться про бізнес-моделі, на "d!tec" показують нові технології, під час "d!talk" говоритимуть на теми майбутнього, а на "d!campus" дослідники розповідатимуть, в якому напрямку воно рухається.

"D!conomy" - це найближча тема для CeBIT у тій формі класичного ярмарку, в якій він проходив досі, розповідає Олівер Фрезе (Oliver Frese), відповідальний за організацію CeBIT в компанії Deutsche Messe AG . "Учасники виставки демонструють там продукцію, яку підприємці можуть придбати вже сьогодні, аби перейти в цифрову епоху. Йдеться, зокрема, про "хмарні технології", технології безпеки, комунікації та нетворкінг".

Олівер Фрезе, очільник компанії-організатора ярмарку Deutsche Messe AG

Олівер Фрезе, очільник компанії-організатора ярмарку Deutsche Messe AG

Teхнології завтрашнього дня

Тим часом на "D!tec" демонструють технології, які будуть задіяні у виробничих процесах та змінять їх лише у наступні три-п’ять років. "Це дрони, віртуальна реальність, роботи", - каже Фрезе.

У всіх чотирьох частинах також йдеться про блокчейн. На цю технологію покладають великі надії, оскільки вона має захистити трансакції та пришвидшити їх. Консультанти, керівники та дослідники у захваті від блокчейна і сподіваються, що він принесе кардинальні зміни у різні форми автоматизації та стане засобом прискорення процесів оплати.

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IBM, приміром, разом зі спеціалістом з логістики Maersk демонструє на CeBIT платформу для цифрової торгівлі. Вона має забезпечити більшу прозорість під час вантажних перевезень через кордони держав. На стенді відвідувачі можуть побачити, як інші технології, наприклад, "інтернет речей", поєднуються з блокчейном, стаючи безпечнішими. 

"Вартовий" для мереж

Численні заходи CeBIT присвячені Індустрії 4.0, тобто взаємодії промислового виробництва та сучасних інформаційних технологій. Завдяки нетворкінгу постачальників, машин, роботів, систем управління та сервісу з обслуговування клієнтів виникає багато нових можливостей, але водночас і спокус для крадіїв даних та промислових шпигунів.

Як захистити ці вразливі зони, на CeBIT показує робот. Він змішує напої та отримує замовлення через ланцюжок транзакцій. Усі дані захищені від хакерських атак, а управління конфіденційною інформацією відбувається децентралізовано. "Ризики центральної "хмари" виключаються завдяки тому, що компанії працюють лише у власній внутрішній мережі", - розповідає Ґеро Адріан (Gero Adrian) з DXC - консалтингової фірми у сфері IT у Беблінгені. "Усі доступи та транзакції захищені блокчейном. Ця технологія працює, як непідкупний вартовий цих мереж".

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Як функціонує "розумне місто" по-німецьки? (04.12.2017)

Розумні контракти

Іншими словами: блокчейн та децентралізовані мережі компаній створюють нове середовищ, яке забезпечує безпечну у правовому сенсі взаємодію між виробником та клієнтом. Експерти називають це Smart Contracting, тобто розумними контрактами. Оплата проводиться автоматично, а вибір постачальників в ідеалі має бути автоматизованим. Відтак виробництво має стати більш ефективним, а контроль якості - повністю автоматизованим.

Якщо ж попри усі запобіжні заходи важлива інформація була втрачена або викрадена, на допомогу приходять фахівці з відновлення даних, які повертають втрачене з глибин носіїв даних. Понад 90 відсотків усієї втраченої інформації може бути відновлено, запевняє керівник Datarecovery з Лейпцига Ян Біндіґ (Jan Bindig). "Ми також можемо повернути дані з центрального мережевого сховища та хмар".

Очікується, що на цьогорічному CeBIT зберуться майже 2500 компаній. Уперше під час ярмарку проходитимуть лекції та форуми у залах довкола стендів, а не у конгрес-центрі. Серед відомих учасників цьогорічного ярмарку - Facebook, Vodafone, SAP, Hewlett Packard, Huawei, Datev, VW та Deutsche Bahn. 

  • E-Learning: навчання через інтернет

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    Разробник програм онлайн-навчання

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  • Менеджер з контекстної реклами в пошукових системах

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з контекстної реклами в пошукових системах

    SEA-менеджер - фахівець, який допомогає потенційним клієнтам знайти потрібний їм товар або послугу, а рекламодавцю - розробити пропозицію для цільової групи. До його обов'язків зараховують розміщення та оптимізацію рекламних оголошень в таких пошуковиках, як Google. При цьому зміст оголошень має залежати від пошукових запитів і зацікавлень користувачів.

  • Менеджер з партнерського маркетингу

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з партнерського маркетингу

    За усього розмаїття товарів, що їх пропонують в інтернеті, невеликим компаніям вкрай складно просувати свою продукцію. Тому багато з них укладають угоди з великими порталам, де за гонорари розміщують свої рекламні оголошення. А ті мають привести зацікавлених користувачів на сайт рекламодавця. Affiliate-менеджер шукає потенціальних партнерів та запускає маркетингову кампанію.

  • Менеджер з інформаційної безпеки

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    В епоху цифрових технологій для кожної компанії є актуальними проблеми інформаційної безпеки та захисту від хакерських атак, результатом яких може стати крадіжка даних. SIM-менеджер розробляє концепцію інформаційної безпеки на підприємстві, оцінює інформаційні ризики, планує заходи з їхньої мінімізації, створює та втілює відповідні механізми контролю, проводить їх моніторинг.

  • Спеціаліст з обробки, аналізу та збереження даних

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Спеціаліст з обробки, аналізу та збереження даних

    Data Scientist буквально перекладається як "вчений з даних" і вважається однією з найбільш високооплачуваних та перспективних професій. Йдеться про експерта з інформатики, до завдань якого входить аналіз, обробка, структурування, збереження та презентація даних в цифровій формі, використання для роботи з ними штучного інтелекту, а також проектування баз даних.

  • Інженер-робототехнік

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Інженер-робототехнік

    Ринок робототехніки котрий рік переживає бум, тож в осяжному майбутньому попит на таких фахівців тільки зростатиме. Серед кола їхніх завдань - розробка автоматизованих технічних систем, їхнє програмування та обслуговування. Інженер-робототехнік повинен розумітися на міждисциплінарному підході, а також володіти глибокими знаннями з електроніки, механіки, кібернетики та, звичайно, інформатики.

  • Менеджер з інформаційного моделювання будівель

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з інформаційного моделювання будівель

    Без інформаційних технологій не обходиться і в будівельній галузі. Спеціальні комп'ютерні програми дають змогу моделювати різні фази планування та управління будпроектами. Інформаційне моделювання будівель контролює BIM-менеджер. Він збирає та комплексно обробляє інформацію про майбутній об'єкт, розробляє тривимірну модель будівлі та надає її будівельній компанії.

  • Оператор безпілотних літальних апаратів

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Оператор безпілотних літальних апаратів

    Пілот дронів - професія майбутнього. Такі фахівці сміливо можуть розраховувати на вакансію та високу зарплату в поважних компаніях. Особливо вони потрібні в рекламі нерухомості, аварійно-рятувальних службах, охороні довкілля, медицині, будівництві, на піротехнічних підприємствах. Головне завдання оператора безпілотних літальних апаратів - відеозйомка.

  • Менеджер з кіберспорту

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з кіберспорту

    Кіберспорт (E-Sport) - спортивні змагання з онлайн-відеоігор, які давно приносять мільйонні прибутки переможцям. Менеджер з кіберспорту спільно з тренером формує команду гравців, розробляє графік тренувань, стежить за особистим розкладом кожного геймера, шукає спонсорів, організовує участь в турнірах, вирішує питання проїзду, проживання, харчування кібер-спортсменів тощо.

  • Мережевий юрист

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Мережевий юрист

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    Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко


DW.COM

Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

З 11 до 15 червня в Ганновері відбувається найбільший у світі ярмарок інформаційних технологій. До відкриття CeBIT представляємо вам професії, які виникли в цифрову епоху та дуже популярні. (11.06.2018)  

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