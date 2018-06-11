CeBIT-2018: у фокусі - блокчейн та безпека даних

Побоюючись викрадення комп’ютерних даних та хакерських атак, підприємці не надто поспішають оцифровувати виробничі процеси. Як зробити це безпечно, можна дізнатися на цьогорічному комп’ютерному ярмарку, який розпочався у Ганновері 11 червня і триватиме до 15 червня.
Цьогорічний CeBIT розділили на чотири тематичні частини: на заходах під назвою "d!conomy" йдеться про бізнес-моделі, на "d!tec" показують нові технології, під час "d!talk" говоритимуть на теми майбутнього, а на "d!campus" дослідники розповідатимуть, в якому напрямку воно рухається.
"D!conomy" - це найближча тема для CeBIT у тій формі класичного ярмарку, в якій він проходив досі, розповідає Олівер Фрезе (Oliver Frese), відповідальний за організацію CeBIT в компанії Deutsche Messe AG . "Учасники виставки демонструють там продукцію, яку підприємці можуть придбати вже сьогодні, аби перейти в цифрову епоху. Йдеться, зокрема, про "хмарні технології", технології безпеки, комунікації та нетворкінг".
Олівер Фрезе, очільник компанії-організатора ярмарку Deutsche Messe AG
Teхнології завтрашнього дня
Тим часом на "D!tec" демонструють технології, які будуть задіяні у виробничих процесах та змінять їх лише у наступні три-п’ять років. "Це дрони, віртуальна реальність, роботи", - каже Фрезе.
У всіх чотирьох частинах також йдеться про блокчейн. На цю технологію покладають великі надії, оскільки вона має захистити трансакції та пришвидшити їх. Консультанти, керівники та дослідники у захваті від блокчейна і сподіваються, що він принесе кардинальні зміни у різні форми автоматизації та стане засобом прискорення процесів оплати.
IBM, приміром, разом зі спеціалістом з логістики Maersk демонструє на CeBIT платформу для цифрової торгівлі. Вона має забезпечити більшу прозорість під час вантажних перевезень через кордони держав. На стенді відвідувачі можуть побачити, як інші технології, наприклад, "інтернет речей", поєднуються з блокчейном, стаючи безпечнішими.
"Вартовий" для мереж
Численні заходи CeBIT присвячені Індустрії 4.0, тобто взаємодії промислового виробництва та сучасних інформаційних технологій. Завдяки нетворкінгу постачальників, машин, роботів, систем управління та сервісу з обслуговування клієнтів виникає багато нових можливостей, але водночас і спокус для крадіїв даних та промислових шпигунів.
Як захистити ці вразливі зони, на CeBIT показує робот. Він змішує напої та отримує замовлення через ланцюжок транзакцій. Усі дані захищені від хакерських атак, а управління конфіденційною інформацією відбувається децентралізовано. "Ризики центральної "хмари" виключаються завдяки тому, що компанії працюють лише у власній внутрішній мережі", - розповідає Ґеро Адріан (Gero Adrian) з DXC - консалтингової фірми у сфері IT у Беблінгені. "Усі доступи та транзакції захищені блокчейном. Ця технологія працює, як непідкупний вартовий цих мереж".
Розумні контракти
Іншими словами: блокчейн та децентралізовані мережі компаній створюють нове середовищ, яке забезпечує безпечну у правовому сенсі взаємодію між виробником та клієнтом. Експерти називають це Smart Contracting, тобто розумними контрактами. Оплата проводиться автоматично, а вибір постачальників в ідеалі має бути автоматизованим. Відтак виробництво має стати більш ефективним, а контроль якості - повністю автоматизованим.
Якщо ж попри усі запобіжні заходи важлива інформація була втрачена або викрадена, на допомогу приходять фахівці з відновлення даних, які повертають втрачене з глибин носіїв даних. Понад 90 відсотків усієї втраченої інформації може бути відновлено, запевняє керівник Datarecovery з Лейпцига Ян Біндіґ (Jan Bindig). "Ми також можемо повернути дані з центрального мережевого сховища та хмар".
Очікується, що на цьогорічному CeBIT зберуться майже 2500 компаній. Уперше під час ярмарку проходитимуть лекції та форуми у залах довкола стендів, а не у конгрес-центрі. Серед відомих учасників цьогорічного ярмарку - Facebook, Vodafone, SAP, Hewlett Packard, Huawei, Datev, VW та Deutsche Bahn.
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Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко