 Brexit: ЄС незадоволений пропозицією Лондона щодо ірландського кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Brexit: ЄС незадоволений пропозицією Лондона щодо ірландського кордону

В Євросоюзі вважають, що пропозиція Лондона, згідно з якою уся Великобританія тимчасово зможе дотримуватися європейських митних правил, є неприйнятною та викликає багато питань.

Мішель Барньє розкритикував пропозицію Лондона

Мішель Барньє розкритикував пропозицію Лондона

Остання пропозиція Великобританії щодо ірландського кордону після Brexit викликає багато сумнівів у Європейського Союзу. Про це у п’ятницю, 8 червня, заявив головний представник ЄС на переговорах про вихід Великобританії із Євросоюзу Мішель Барньє.

Напередодні уряд прем’єр-міністерки Великобританії Терези Мей запропонував, що усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, зможе дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Це дозволить уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Цей план має бути введений в дію, якщо виникне будь-яка затримка з укладенням підсумкової угоди щодо Brexit. 

У відповідь на це Барньє заявив, що цей план не влаштовує ЄС, а європейські митні правила не можуть бути поширені на усю Великобританію та обмежені в часі. "Я думаю, що ця пропозиція ставить більше запитань, ніж надає відповідей", - заявив він, цитує агентство dpa. Переговірник від ЄС також нагадав, що угода має бути укладена до жовтня, оскільки її ще мають ратифікувати країни-члени ЄС.

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Ірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. Раніше Єврокомісія запропонувала проект угоди щодо Brexit, який передбачає, зокрема, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великобританії зі складу блоку. Але британська прем’єр-міністерка відкинула його, заявивши, що створення митного кордону між Північною Ірландією та рештою королівства загрожує збереженню спільного ринку Великобританії та конституційній цілісності королівства.

Нагадаємо, раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. ЄС попередив Лондон, що без вирішення ірландського питання угода про Brexit не відбудеться.

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