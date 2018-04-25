 Brexit: Лондон може взяти Угоду про асоціацію Україна-ЄС за приклад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

Brexit: Лондон може взяти Угоду про асоціацію Україна-ЄС за приклад

Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс не проти того, щоби після виходу із Євросоюзу Лондон уклав угоду про асоціацію з ЄС, подібну до української.

Девід Девіс, міністр з питань Brexit

Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс

Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс у вівторок, 1 травня, заявив, що не має "принципових заперечень" проти ідеї угоди про асоціацію між Великобританією та Євросоюзом, подібної до тієї, яку має Україна. Девіс зазначив, що "деякі угоди про асоціацію є сходинками до членства", однак для Великобританії важливо визначити, які складові матиме така угода. "Наприклад, ми не хотіли би входити у юрисдикцію Європейського суду справедливості", - цитує міністра інформагенція AFP.

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Європарламент запропонував Великобританії угоду про асоціацію, базовану на чотирьох ключових сферах - торгівля, міжнародна політика, безпека та "тематична" співпраця. Ці сфери можуть сформувати основу для подальших відносин ЄС і Лондона. Європарламент також закликав до створення "системи урядування", метою якої буде нагляд за дотриманням угоди із механізмом для вирішення можливих спорів.

Представник Європарламенту на переговорах щодо Brexit Гі Верхофстадт заявляв раніше, що Лондон "вбачає переваги такого підходу". Своєю чергою, міністр Девіс зазначив, що "уважно дослухається" до позиції Верхофстадта.

Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Водночас на червень 2018 року було встановлено дедлайн досягнення рішення щодо питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Запропонований Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія залишитися у митному союзі ЄС, наразився на критику Лондона.
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