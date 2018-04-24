 Bosch заявив про ″прорив″ у дизельній технології | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Bosch заявив про "прорив" у дизельній технології

Компанія обіцяє, що "новий дизель" буде значно менш шкідливим для довкілля завдяки значному зменшенню видиків оксиду азоту.

У новому двигуні Bosch має бути значно менше вихлопних газів

У новому двигуні Bosch має бути значно менше вихлопних газів

Найбільший у світі постачальник автомобільних комплектувальних деталей, німецька компанія Bosch заявила, що не збирається відмовлятися від дизельних технологій попри гучні скандали та претензії з боку захисників довкілля. У середу, 25 квітня, керівник підприємства Волькмар Деннер (Volkmar Denner) заявив, що Bosch досяг "прориву" щодо проблеми з викидом оксидів азоту.

DW.COM

Федеральний адміністративний суд Німеччини дозволив міській владі встановлювати заборону на в'їзд до центру міст для дизельних авто. Але це не означає, що такі обмеження справді запровадять.

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья планує подати позов проти кількох європейських країн через забруднення повітря. Їм загрожують штрафи або необхідність заборонити в'їзд дизельних авто в центр міст. (01.04.2018)

Починаючи з 2018 року, японський автовиробник Toyota скорочуватиме продаж "дизелів" у Європі. Нові дизельні технології Toyota не розвиватиме, натомість зосередиться на гібридних моделях. (06.03.2018)

"Після нашого прориву, ми певні, ніхто в майбутньому не буде сліпо забороняти в'їзд автомобілів на дизельних двигунах до міст", - цитує його агенція dpa. Компанія обіцяє, що її нова розробка значно скоротить викиди нижче поточних, а викиди оксидів азоту становитимуть 13 міліграмів на кілометр - майже удесятеро менший обсяг, ніж гранично допустимі показники, які набудуть чинності з 2020 року (120 міліграмів). Нині гранично допустимий обсяг викидів оксиду азоту становить 168 міліграмів на кілометр. У Bosch запевняють, що "новий дизель" не буде дорожчим за теперішній, а також мінімально вплине на споживання палива та його ефективність.

Утім, німецький автомобільний експерт Уве Ваґнер (Uwe Wagner) в коментарі агенції AFP зазначив, що про справжній прорив не йдеться. За його словами, усі необхідні для нової системи компоненти уже є в дизельних автомобілях, їх просто треба дещо перемістити, а також оптимізувати процеси. Зокрема, каталітичний конвертор має бути зсунутий ближче до двигуна, щоб вихлопні гази були гарячішими - тоді викиди оксидів азоту скоротяться.

Дизельні автомобілі та двигуни останні кілька років - у центрі скандалу, пов'язаного із підтасовкою тестів викидів у компанії Volkswagen. Низка німецьких міст уже анонсувала заборону на в'їзд до центру автомобілів з дизельними двигунами. У Європі тривають дебати щодо можливої повної заборони дизеля.
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