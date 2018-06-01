 Bellingcat знову закинув міноборони РФ брехню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Bellingcat знову закинув міноборони РФ брехню

Попри заяви міноборони РФ про списання та утилізацію всіх ракет ЗРК "Бук" після 25 років служби, в експерименті з моделювання катастрофи рейсу MH17 застосували ракету, вироблену 1987 року, кажуть у Bellingcat.

MH17

Прес-конференція за підсумками експерименту концерну "Алмаз-Антей" (Фото з архіву)

Група дослідників Bellingat знову повідомила, що зловила на брехні міністерство оборони Росії. В рамках розслідування обставин катастрофи рейсу MH17 експерти Bellingcat встановили рік виробництва ракет, застосованих 2015 року для моделювання катастрофи MH17. Виявилося, що їх було виготовлено 1987 року. З'ясувати це допомогли номери на корпусі ракет, котрі було видно в матеріалах експерименту, поширених російським концерном "Алмаз-Антей", що моделював катастрофу. Про це повідомив у вівторок, 5 червня, на своїй сторінці у Twitter представник групи Еліот Хіггінс.

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Він також нагадав про нещодавню доповідь Міжнародної слідчої групи. Тоді у висновках слідчих наголошувалося, що ракету, котра вразила пасажирський авіалайнер, було випущено з підконтрольної проросійським сепаратистам території. Крім того, у доповіді комісії вказувалося й на те, що застосований тоді ЗРК "Бук" прибув на Донбас з бази 53-й зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Під час обстрілу літака MH17 було випущено ракету, вироблену 1986 року на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві, дійшли висновку слідчі.

Водночас російська сторона назвала висновки слідчої комісії "невідповідними". Одним із аргументів міноборони Росії було те, що ракети для ЗРК "Бук" "підлягають списанню та утилізації" після 25 років експлуатації. 2011 року було вилучено, списано та відправлено на утилізацію всі такі ракети, вироблені в 1986 році, запевняло російське оборонне відомство. Водночас російські військові не виключали, що такі ракети могли залишитися на озброєнні українських військових.

2015 року експерти концерну "Алмаз-Антей" в рамках дослідження провели моделювання "обстрілу" корпусу літака "Іл-86" ракетами ЗРК "Бук". Після цього вони заявили, що ракету, яка знищила влітку 2014 року пасажирський лайнер в небі над Донбасом, запустили з території, що перебувала під контролем українських військових.

Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

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Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)

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