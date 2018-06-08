 Bellingcat закликав РФ обґрунтувати заяви щодо фейкових доказів у справі MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Bellingcat закликав РФ обґрунтувати заяви щодо фейкових доказів у справі MH17

Експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого заступника постійного представника РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 спираються на фейки.

MH17

Прес-конференція Міжнародної слідчої групи (травень 2018 року)

Незалежна група розслідувачів Bellingcat закликала російську сторону обґрунтувати свої слова про нібито "фейкові" докази, зібрані Об'єднаною слідчою групою (JIT) та Bellingcat у справі про катастрофу рейсу MH17. Заклик поширено у соціальній мережі Twitter у неділю, 10 червня.

Напередодні перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що твердження JIT і Bellingcat, котрі розслідують обставини катастрофи малайзійського авіалайнера, "ґрунтуються на підробках".

Тож представники дослідницької групи просять Полянського підкріпити свої твердження доказами. У Bellingcat наголосили, що саме такі докази і стали б тим, що Росія любить називати "повним, ретельним і незалежним розслідуванням". Як повідомлялося, днями група Bellingcat закинула мінобороні Росії брехню щодо строку служби ракет до ЗРК "Бук". Раніше міжнародна спільна слідча група заявила, що ракетна установка Бук, з якої майже чотири роки тому збили літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, прибула на Донбас з російської військової частини. Команда слідчих дійшла висновку, що Бук, з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в липні 2014 року на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

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Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)

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Обмін "люб'язностями" щодо MH17 в Радбезі ООН (30.05.2018)

DW.COM

Слідство підтвердило, що МН17 було збито з "Бука" російської армії

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)  

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Німецький експерт: Звіт слідчих щодо МH17 ще не означає відповідальності РФ

Якими можуть бути наступні юридичні кроки Нідерландів та Австралії у справі МH17 та чи може Росія бути притягнутою до відповідальності? DW поговорила з німецьким експертом з міжнародного права Маттіасом Гартвіґом. (25.05.2018)  

Bellingcat знову закинув міноборони РФ брехню

Попри заяви міноборони РФ про списання та утилізацію всіх ракет ЗРК "Бук" після 25 років служби, в експерименті з моделювання катастрофи рейсу MH17 застосували ракету, вироблену 1987 року, кажуть у Bellingcat. (05.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)  

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