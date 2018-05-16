 BBC: українська сторона заплатила за зустріч Порошенка з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

BBC: українська сторона заплатила за зустріч Порошенка з Трампом

Українська сторона нібито заплатила адвокату Дональда Трампа від 400 до 600 тисяч доларів за організацію зустрічі між Порошенком і Трампом, повідомляє BBC.

За зустріч Порошенка і Трампа українська сторона нібито заплатила чималу суму

За зустріч Порошенка і Трампа українська сторона нібито заплатила чималу суму

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав від 400 до 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між главою Білого дому та президентом України Петром Порошенком. Про це у середу, 23 травня, повідомила телерадіокомпанія BBC із посиланням на власні джерела.

За даними видання, оплата зустрічі, яка відбулась у червні минулого року, була організована посередниками, які діяли в інтересах Петра Порошенка. Адвоката Трампа залучили до цього, хоча він не був офіційним лобістом, як того вимагає американське законодавство.

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За даними BBC, Коен був залучений до перегоговорів, оскілько офіційні лобісти та українське посольство у Вашингтоні не змогли домовитися про щось більше, ніж проведення короткої зустрічі та фотосесії Порошенка з Трампом, тоді як український президент прагнув більш ґрунтовної і тривалої зустрічі. Повідомляється, що майже до самого початку зустрічі Порошенка з Трампом не було відомо, скільки вона триватиме.

Джерело ВВС в українській розвідці повідомило, що в організації зустрічі також допомагав колишній діловий партнер Трампа Фелікс Сатер, якого підозрюють в шахрайстві. 

BBC зазначає, що не має підтвердження того, що Трамп знав про платіж за зустріч. В адміністрації президента України відмовились від коментарів.

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Німецький експерт: зустріч Трампа з Порошенком - сигнал підтримки США України (20.06.2017)

Посилання в інтернеті

Стаття на BBC "Trump lawyer 'paid by Ukraine' to arrange White House talks"

Аудіо й відео до теми

Німецький експерт: зустріч Трампа з Порошенком - сигнал підтримки США України (20.06.2017)  

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